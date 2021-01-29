Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Скончался в возрасте 87 лет народный артист СССР Василий Лановой. Вместе с ним ушла целая эпоха, но в сердцах миллионов он останется примером чести, благородства и достоинства.

Бакинскому зрителю повезло, десять лет назад, в мае 2011 года, Василий Лановой посетил столицу Азербайджана. Тогда на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Василий Лановой вместе народным артистом России Евгением Князевым представил постановку "Посвящение Еве".

Спектакль прошел на ура, и по его завершении бакинский зритель, аплодируя артистам, не хотел отпускать их со сцены. Когда они встретились после показа с журналистами, Лановой выразил свое восхищение Баку: "Баку очень изменился, он стал европейским городом. Больше всего меня поразила набережная, по которой я успел пробежаться. Город похорошел, стал очень красивым. Особенно понравились архитектурные постройки".

Отвечая на вопросы журналистов об одиночестве, актер подчеркнул, что это неотъемлемая часть творчества любого артиста, как и художника. И порой одиночество необходимо, без него никуда.

В завершение встречи с журналистами Василий Лановой с улыбкой на устах пообещал отметить свой 100-летний юбилей в Баку…

К сожалению, этому желанию народного артиста СССР уже не сбыться. Но зрители всегда будут помнить Василия Ланового по работам в культовых фильмах "Офицеры", "Война и мир", "Анна Каренина", "Семнадцать мгновений весны" и многим другим, а значит, актер останется жить в сердцах и памяти.

Представляем читателям видеокадры с показа спектакля в 2011 году и интервью с Василием Лановым в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)