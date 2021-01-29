Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО)

Культура 29 января 2021 10:48 (UTC+04:00)
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Скончался в возрасте 87 лет народный артист СССР Василий Лановой. Вместе с ним ушла целая эпоха, но в сердцах миллионов он останется примером чести, благородства и достоинства.

Бакинскому зрителю повезло, десять лет назад, в мае 2011 года, Василий Лановой посетил столицу Азербайджана. Тогда на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Василий Лановой вместе народным артистом России Евгением Князевым представил постановку "Посвящение Еве".

Спектакль прошел на ура, и по его завершении бакинский зритель, аплодируя артистам, не хотел отпускать их со сцены. Когда они встретились после показа с журналистами, Лановой выразил свое восхищение Баку: "Баку очень изменился, он стал европейским городом. Больше всего меня поразила набережная, по которой я успел пробежаться. Город похорошел, стал очень красивым. Особенно понравились архитектурные постройки".

Отвечая на вопросы журналистов об одиночестве, актер подчеркнул, что это неотъемлемая часть творчества любого артиста, как и художника. И порой одиночество необходимо, без него никуда.

В завершение встречи с журналистами Василий Лановой с улыбкой на устах пообещал отметить свой 100-летний юбилей в Баку…

К сожалению, этому желанию народного артиста СССР уже не сбыться. Но зрители всегда будут помнить Василия Ланового по работам в культовых фильмах "Офицеры", "Война и мир", "Анна Каренина", "Семнадцать мгновений весны" и многим другим, а значит, актер останется жить в сердцах и памяти.

Представляем читателям видеокадры с показа спектакля в 2011 году и интервью с Василием Лановым в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Image
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В 2020 г. были удовлетворены обращения предпринимателей по поводу новых бизнес-кредитов на сумму 169 млн манатов - Микаил Джаббаров
В 2020 г. были удовлетворены обращения предпринимателей по поводу новых бизнес-кредитов на сумму 169 млн манатов - Микаил Джаббаров
В Азербайджане отменяются социальные карты
В Азербайджане отменяются социальные карты
На заседании парламента Азербайджана будет обсуждено около 20 вопросов
На заседании парламента Азербайджана будет обсуждено около 20 вопросов
Loading Bars
Лента новостей
В 2020 г. были удовлетворены обращения предпринимателей по поводу новых бизнес-кредитов на сумму 169 млн манатов - Микаил Джаббаров Финансы 12:08
В Азербайджане отменяются социальные карты Общество 12:07
На заседании парламента Азербайджана будет обсуждено около 20 вопросов Политика 12:02
После почти 30 лет армянской оккупации от Агдама остались лишь руины - National Geographic (ФОТО) Политика 11:49
SOCAR Construction о деталях работ по заказу Иркутской нефтяной компании Энергетика 11:42
Названы меры по сокращению расходов электроэнергии в системах водоснабжения Узбекистана Энергетика 11:39
В Азербайджане названы даты экзаменов, которые будут проведены в феврале-марте Общество 11:35
Видеокадры из села Джуварлы Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:28
Цена на азербайджанскую нефть остается в диапазоне $56 за баррель Финансы 11:27
НПЗ STAR сократил импорт сырой нефти в годовом исчислении Энергетика 11:21
ГЭЦ Азербайджана о датах приемных экзаменов Общество 11:19
Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways планирует запустить прямые рейсы в Узбекистан Узбекистан 11:16
Туркменистан и Kawasaki Heavy Industries, Ltd. наметили новые приоритеты сотрудничества Бизнес 11:14
Замглавы Госагентства по контролю над безопасностью в строительстве МЧС находится в зоне оползня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:05
В Баку автобус столкнулся с бетономешалкой Происшествия 11:03
AccessBank объявляет тендер Экономика 10:58
На территории оползня в Сабаильском районе Баку идет работа по устранению ущерба - ИВ (ФОТО) Происшествия 10:58
Администрация Дашогузского региона объявила тендер на ремонтные работы Тендеры 10:54
Глава Минздрава разъяснила, почему в Грузии пока не открываются вещевые рынки Грузия 10:52
«Туркменнебит» объявил тендер на закупку общезаводского оборудования Тендеры 10:51
SOCAR Construction о реализации проекта на Амурском ГПЗ Энергетика 10:49
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) Культура 10:48
«Лаборатория Касперского» рассказывает о трендах в корпоративной кибербезопасности на 2021 год ИКТ 10:31
Драгоценные металлы в Азербайджане подорожали Финансы 10:19
Цены на нефть не показывают единой динамики Энергетика 10:06
Манат укрепился к рублю и подешевел к евро Финансы 09:57
На освобожденных территориях Азербайджана прошло заседание Рабочей группы по историческим и культурным памятникам Общество 09:50
Американские власти требуют от SpaceX отчитаться о гражданстве ее сотрудников США 09:46
Из Турции по БТК отправятся в двух направлениях экспортные грузовые поезда Транспорт 09:43
На севере Японии из-за снегопадов самолет после посадки выкатился за пределы ВПП Другие страны 09:22
Мексика вышла на третье место в мире по числу умерших от коронавируса Другие страны 08:54
Тяжелая промышленность Азербайджана выйдет на новый уровень Бизнес 08:39
Xiaomi представила станцию для бесконтактной зарядки устройств ИКТ 08:39
Пентагон собирается вакцинировать заключенных спецтюрьмы Гуантанамо США 08:26
В Кыргызстане наблюдается снижение процентных ставок на кредиты - Нацбанк Кыргызстан 08:10
Иран начал разработку квантовых технологий Экономика 08:05
В декабре 2020 года количество иностранных туристов в Грузии уменьшилось на 90,8 процента Грузия 08:02
Премьеру Сингапура ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech Другие страны 07:48
Япония выделит Украине около $2 млн на поддержку здравоохранения в период пандемии Другие страны 07:14
Власти Сингапура выплатят $7,5 тыс. в случае осложнений после вакцинации от коронавируса Другие страны 06:53
Король Марокко сделал прививку от COVID-19 Другие страны 06:23
В Бразилии считают, что новый штамм коронавируса может вызвать "мегаэпидемию" в стране Другие страны 05:50
Уровень безработицы в Японии в 2020 году из-за пандемии вырос впервые за 11 лет Другие страны 05:15
Пентагон допустил пересмотр решения о выводе войск США из Афганистана США 04:49
Байден назначит бывшего советника Обамы на пост спецпосланника по Ирану США 04:29
Во Франции заявили, что сохранят график прививок от COVID-19 Европа 04:12
Трамп провел встречу с лидером республиканцев в нижней палате Конгресса США США 03:51
Биткоин растет более чем на 10% Финансы 03:35
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 9 млн Другие страны 03:18
Около девяти тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 02:59
В Чехии ужесточили ограничения из-за коронавируса Европа 02:37
Пентагон переоценит решение о выводе значительной части войск из Германии США 02:15
Главы Минфинов США и Франции обсудили восстановление мировой экономики после пандемии США 01:56
Генсек ООН сделал прививку от коронавируса (ФОТО) В мире 01:27
В США считают, что "южноафриканский" штамм не вызывает более тяжелое заболевание США 01:05
В Испании произошло землетрясение магнитудой 4,3 Европа 00:41
В мире за сутки выявили более 562 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 00:23
Испания заинтересована в финансировании инфраструктурных проектов в Грузии - МИД Бизнес 00:01
В настоящее время специалисты проводят предварительные наблюдения в связи с оползнем - начальник Службы геологоразведки Происшествия 28 января 23:54
Генсек ООН предупредил об угрозе превращения COVID-19 в сезонное заболевание В мире 28 января 23:40
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения в связи с народным артистом Рафигом Гусейновым Политика 28 января 23:22
Меркель проведет 1 февраля совещание по вакцинации с участием производителей вакцин Европа 28 января 23:14
В Баку сошел оползень, на место привлечено МЧС (ФОТО) Происшествия 28 января 22:48
Прогнозы по уровню Каспийского моря неубедительны - Институт географии НАНА Азербайджан 28 января 22:42
Эстония вводит с 1 февраля новые ограничения из-за коронавируса Европа 28 января 22:35
Армения должна воздержаться от политики ненависти на этнической и религиозной основах - МИД Азербайджана Политика 28 января 22:22
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 28 января 22:12
Великобритания ограничила авиасообщение с ОАЭ, Бурунди и Руандой Европа 28 января 21:52
Нацбанк Кыргызстана сохранил размер учетной ставки на уровне 5% Кыргызстан 28 января 21:34
В иранском городе планируется построить крупнейший торговый порт Экономика 28 января 21:29
AstraZeneca заверила ЕС, что поставит больше 31 млн доз вакцины в I квартале Европа 28 января 21:26
Компенсация по безработице зачислена в Грузии 106 тысячам человек Грузия 28 января 21:08
Генсек ООН назвал 2020 год худшим в современной истории В мире 28 января 21:01
В Баку произошла авария на магистральном водопроводе Происшествия 28 января 21:00
Экспортируемый в Азербайджан из Казахстана лук признан непригодным для употребления Экономика 28 января 20:55
По результатам анализов в местных помидорах вирус коричневой морщинистости не обнаружен – АПБ Азербайджана Общество 28 января 20:44
Обсуждены проблемы в газовом хозяйстве Азербайджана (ФОТО) Экономика 28 января 20:23
МВД Азербайджана распространило информацию в связи с Огтаем Гюльалыевым Политика 28 января 19:52
Ассоциация «Азиз» направила письмо польскому телеканалу из-за показа фильма, отражающего одностороннюю позицию относительно Второй Карабахской войны Политика 28 января 19:48
Назначение спецпредставителя Президента в Шушинском районе – еще один вестник масштабных созидательных работ – депутат Политика 28 января 19:36
Коллектив школы, в открытии которой принял участие Президент Азербайджана, выражает благодарность - репортаж Trend TV Общество 28 января 19:21
Село Зергер Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 28 января 19:08
Азербайджан входит в группу риска по птичьему гриппу Общество 28 января 19:07
Установка новых светофоров сведет к минимуму риски ДТП - БТА Экономика 28 января 18:52
Названо число зарегистрированных в Азербайджане религиозных общин Общество 28 января 18:52
Назначен новый директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана Общество 28 января 18:46
«Роскосмос» и Казахстан договорились о создании спутниковой группировки ДЗЗ Бизнес 28 января 18:41
В Азербайджане обсуждены проекты в области использования возобновляемых источников энергии (ФОТО) Энергетика 28 января 18:30
В Горадизе восстанавливаются дома, разрушенные в результате армянской агрессии (ФОТО) Экономика 28 января 18:28
Делегация ВМС Азербайджана посетила Турцию (ФОТО) Политика 28 января 18:27
Вопросы, связанные со взрывом в Хырдалане, находятся под контролем Первого вице-президента Мехрибан Алиевой (ФОТО) Общество 28 января 18:23
Раньше никто бы не поверил, что проведение такой операции в Шуше возможно – депутат Политика 28 января 18:12
У Швеции хорошие отношения с Грузией в сельскохозяйственном секторе - МИД Швеции Бизнес 28 января 18:11
ЕС исключил Японию из списка стран для поэтапного открытия границ Европа 28 января 18:02
ОАО «Азерэнержи» подписало контракты на сумму свыше полмиллиона манатов Энергетика 28 января 17:57
Сопредседатели МГ ОБСЕ планируют посетить Карабах – МИД России Нагорно-карабахский конфликт 28 января 17:57
ООО "Азерпочт" купит услуги по заправке огнетушителей Тендеры 28 января 17:56
Структуры ООН согласовывают с Азербайджаном и Арменией отправку в Карабах оценочной миссии Нагорно-карабахский конфликт 28 января 17:53
ЦБ Азербайджана планирует в предстоящем году дополнить функции цифровой идентификационной системы Финансы 28 января 17:53
Работа по проблематике возвращения военнопленных между Азербайджаном и Арменией продолжается – МИД России Нагорно-карабахский конфликт 28 января 17:52
Все новости