Старый Баку - новелла о жизни простых людей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Музейный центр "Ичеришехер" при Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" представил на своей странице в социальной сети серию линогравюр "Старый Баку" азербайджанского живописца и графика, заслуженного художника Алекпера Рзагулиева (1903-1974), сообщает Trend Life.

Каждая работа мастера – "Фонарщик", "У крепостных стен", "С зерном на поля", "У Девичьей башни", "Праздник Новруз", "Уличный цирюльник", "Продавец рыбы", "Базар", "Женщина, идущая в баню", "Продавец воды", "Ковроторговец", "Продавец рыбы", "Лавка чеканщика", "Джизбызная" и другие, как маленькая новелла, рассказывающая о жизни простых людей.

Рассматривая данные произведения, зритель словно прогуливается по шумным улицам Ичеришехер, проживая страницы нашей истории.

Отметим, что Алекпер Рзагулиев родился в древней части столицы Азербайджана - Ичеришехер в большой семье. Детство мастера прошло на узких улочках Ичеришехер среди памятников архитектуры и живой истории.

И может быть, совсем не случайно древний город с его низкими домами, бытом, обычаями и традициями сыграл большую роль в будущем творчестве художника. На черно-белых изображениях прошлого характерные образы словно оживают на наших глазах.

Алекпер Рзагулиев окончил Бакинское художественное училище, а затем учился в Высших художественно-технических мастерских в Москве.

Художник прожил очень непростую жизнь – 25 лет несправедливо провел в изгнании (вначале ссылка в Сибирь, а позже и на Соловки). Этот отрезок жизни сильно отразился на творчестве Рзагулиева, он стал все реже и реже использовать цвет, потом и вовсе потеряв его.

По возвращении в родной город после реабилитации художник понимает, что его призвание – графика, и приступает к давно задуманной серии линогравюр "Старый Баку".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)