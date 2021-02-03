Тонкие чувства и внутренняя красота 50 азербайджанцев (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и Государственной картинной галереи представлена онлайн-выставка под названием "Axın" ("Течение"), сообщает Trend Life.

Экспозиция посвящена Дню молодежи Азербайджана, отмечаемому второго февраля, и организована в рамках "Года Низами Гянджеви".

Цель выставки – поддержка творческого развития молодежи, повышение ее активности в обществе, стимулирование творческой деятельности.

В экспозицию вошло около 60 работ более 50 молодых художников. На онлайн-выставке представлены скульптуры, живописные произведения, графика, образцы декоративно-прикладного искусства и т.д.

Демонстрируемые работы свидетельствуют о высоком таланте молодых художников. Все картины наполнены светом, душевным теплом, внутренней красотой и тонкими чувствами.

(Автор: Джани Бабаева)