Произведения Низами Гянджеви в изобразительном искусстве
БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и Государственной картинной галереи будет проведена республиканская научная конференция "Произведения Низами Гянджеви в изобразительном искусстве", сообщает Trend Life.
Конференция будет организована в рамках Года Низами Гянджеви и 880-летия со дня рождения гениального поэта и мыслителя.
Азербайджанская государственная картинная галерея приглашает к участию искусствоведов, исследователей и студентов. Желающие принять участие в конференции должны отправить свои тезисы на электронный адрес [email protected] до 31 мая 2021 года.
(Автор: Джани Бабаева)
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