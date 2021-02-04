БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и Государственной картинной галереи будет проведена республиканская научная конференция "Произведения Низами Гянджеви в изобразительном искусстве", сообщает Trend Life.

Конференция будет организована в рамках Года Низами Гянджеви и 880-летия со дня рождения гениального поэта и мыслителя.

Азербайджанская государственная картинная галерея приглашает к участию искусствоведов, исследователей и студентов. Желающие принять участие в конференции должны отправить свои тезисы на электронный адрес [email protected] до 31 мая 2021 года.

(Автор: Джани Бабаева)