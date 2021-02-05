Там хотелось летать... - Фархад Бадалбейли о визите в город Шуша

БАКУ /Trend Life/ - В городе Шуша есть небольшое место среди разрушенных зданий и мечетей, там хорошо было бы дать концерт, чтобы вся Европа увидела в какую разруху превратили армяне наши земли, нашу Шушу. Об этом сказал Trend Life ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР Фархад Бадалбейли.

Фархад Бадалбейли поделился впечатлениями о визите в город Шуша, который он совершил в конце января вместе с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюльоглу.

"Шуша – это сказка. Был солнечный день, нам с Поладом Бюльбюльоглу повезло. Признаюсь, боялись, что будет туман, и мы ничего не увидим, но мы все посмотрели... Мы зашли в дом к Поладу Бюльбюльоглу, я там был в 2007 году (прим. - в 2007 году Фархад Бадалбейли в составе делегации представителей интеллигенции Азербайджана побывал в Карабахе), и у меня печальные воспоминания о том дне… Сейчас я входил в этот дом как представитель народа победителя, это совершенно другое ощущение. Потом мы зашли на Джыдыр-дюзю, и там хотелось летать...", - отметил народный артист СССР.

Фархад Бадалбейли подчеркнул, что это огромное счастье ощущать себя хозяином своей земли: "Мы 28 лет жили в тоске... И это ощущение победителя дает нам большой импульс для работы в будущем. Мы должны думать, какие фестивали там проводить, каких великих музыкантов приглашать, чтобы Шуша жила музыкой.

Начнем с фестиваля "Хары-бюльбюль". К сожалению, там инфраструктура еще не создана, поэтому придется много поработать, но это будет самая приятная в жизни работа".

Ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли также рассказал об идеи концепции музыкальной школы в городе Шуша.

"Думаю, это должна быть элитная школа для небольшого количества самых одаренных азербайджанских детей - 20-25 учеников. Чтобы они туда поступали исключительно на основании конкурса, собирать этих ребят нужно лишь опираясь на их талант. Думаю, это должно быть учебное заведение совсем другой формы. Приглашать туда лучших педагогов из Азербайджанской национальной консерватории, Бакинской музыкальной академии Узеира Гаджибейли, из Московской консерватории и т.д. Пускай это будет элитная Шушинская музыкальная школа", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева )