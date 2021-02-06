Дворец Гейдара Алиева и Международный центр мугама подписали Меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Между Дворцом Гейдара Алиева и Международным центром мугама подписан Меморандум о совместном сотрудничестве, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждений.

Меморандум подписан с целью развития сотрудничества и укрепления отношений в сфере культуры и искусства, пропаганды национально-духовных ценностей и культурного наследия, подготовки новых совместных проектов, проведения мероприятий, фестивалей и встреч.

Директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов отметил, что с этой целью будет создана рабочая группа, и выразил уверенность, что двустороннее сотрудничество между учреждениями будет расширено, что поспособствует еще большому укреплению дружеских отношений.

Директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов выразил удовлетворение расширением и укреплением сотрудничества между учреждениями, которое основано на дружбе и взаимном уважении.

Отмечалось, что будут приложены все усилия для решения предстоящих задач по реализации совместных проектов, организации мероприятий, фестивалей, а также работы направленной на творческое развитие молодого поколения.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)