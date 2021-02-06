"Легенду о любви" выдающегося азербайджанца покажут в Казахстане

БАКУ /Trend Life/ - Театр "Астана Балет" (Казахстан) 19-20 февраля представит балет выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, академика Арифа Меликова "Легенда о любви", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт театра.

"Балет, ставший культовым сразу после своего рождения, снискал своему создателю славу человека, опередившего время. "Легенду о любви" называют "балетом на пределе возможностей": сложнейшая техника и глубокий психологизм образов требуют от артистов высокого уровня мастерства", - отмечено на сайте "Астана Балет".

В основе сюжета - древняя восточная легенда. Две сестры - Мехмене Бану и Ширин - страстно влюбляются в придворного художника Ферхада. Ширин сразу покоряет сердце прекрасного юноши, а взаимная любовь для Мехмене Бану невозможна: когда-то она пожертвовала своей красотой ради спасения жизни сестры и превратилась в страшную старуху. Сбежавших из дворца влюбленных ждет тяжелое испытание…

В 1958 году азербайджанский композитор Ариф Меликов приступил к работе над балетом, которая продолжалась два года. Премьера балета "Легенда о любви" состоялась 23 марта 1961 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на сцене Театра оперы и балета (Мариинский театр).

(Автор: Джани Бабаева)