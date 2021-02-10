"Mяним чолпам", или Как Анатоллу Ганиев с оркестром пришел на день рождения к 5-летней девочке…(ВИДЕО, ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Сегодня замечательному исполнителю Анатоллу Ганиеву исполнилось бы 90 лет…Он рано ушел из жизни, в 54 года (1 октября 1985 года) от сердечной недостаточности, но навсегда остался в памяти людей как настоящий мастер сцены и очень добродушный человек. Представляем читателям Trend Life материал о его жизни и творчестве.
Родился 10 февраля 1931 года в Нефтчале, в семье переселенцев из Анатолии (в честь этого региона назван Анатоллу) - Мирзы-Гейдара и Тофы Ганиевых. Его отец был директором школы. Анатоллу рано потерял отца, когда ему было всего 8 лет. После этого семья переехала в Баку.
От Чемберекенда по городам мира
Он рос на узких улочках Чемберекенда, в центре Баку, был очень озорным ребенком, целыми днями любил играть в футбол с мальчишками во дворе. У него был прекрасный голос, и соседи на различные праздники просили его исполнить что-нибудь душевное. В 22 года, вернувшись из армии, случайно познакомился со студентом Консерватории Мобилем Ахмедовым (в будущем - народный артист, обладал блестящим вокалом и бархатным тембром голоса. Вошел в историю искусства как прекрасный художник, актер и талантливый музыкант, более 40 лет посвятил Государственному театру музыкальной комедии). Их дружба и привела Анатоллу в творческую стезю. Услышав его голос, Мобиль отправился с ним к своему учителю, великому Бюльбюлю. "Ты - настоящий самородок! Господь тебе дал голос, но тебе нужно учиться им управлять", - сказал Бюльбюль, услышав его исполнение, и направил талант в Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналлы. Здесь он стал обучаться в классе Фируддина Мехтиева, ученика Бюльбюля. Вместе с ними учились будущие мастера сцены, народные артисты Зейнаб Ханларова, Ислам Рзаев и Огтай Агаев, с которым завязалась многолетняя дружба.
Из воспоминаний его сына Гейдара Анатоллу, который также стал исполнителем: "Папа был также в дружеских отношениях с Муслимом Магомаевым, который очень уважал отца. Помню, когда отца не стало, после одного из концертов Магомаева в Баку, я оказался за кулисами. Муслим Магомедович фотографировался с поклонниками и раздавал автографы, а я стеснялся подойти к нему. Наш общий знакомый подвел меня к нему и сказал: "Муслим, познакомься, это сын Анатолу Ганиева". Муслим Магомедович внимательно посмотрел на меня и сказал: "Твой отец Анатолу был настоящий киши…". Так Магомаев отзывался о самых уважаемых людях…"
После училища был солистом Государственного телевидения и радио под управлением Джахангира Джахангирова, Азербайджанской государственной филармонии, эстрадного оркестра Гостелерадиовещания под руководством ТофигаАхмедова. Успешно гастролировал в городах Советского Союза, Европы, Азии, был на Кубе.
Его песни пользовались популярностью во многих странах, были озвучены в кинофильмах "Кёроглу", "Остров чудес", "Звёзды не гаснут", "Народы Азербайджана", "Мехман", "Яблоко как яблоко", "Непокоренный батальон". В его исполнении песни "Badamlı", "Nuşolsun", "Naz-naz" до сих пор любимы. Среди хитов "Çıxyaşıldüzə", "Reyhan", "Pəncərəməqonduçiçək", "Teymurunmahnısı", "Bakınınulduzları", "Ayqız" и другие. Был женат, имел детей.
Добродушный шутник…
Вне сцены Анатоллу Ганиев был очень добродушным человеком, большим шутником и юмористом.
Гейдар Анатоллу: "Он любил подшучивать над друзьями, но его "подколы" были безобидными и поднимали настроение. Отцом он был великолепным! Когда я и моя младшая сестра Тофа, которую назвали в честь бабушки, были совсем маленькими, папа постоянно баловал нас: покупал сладости и игрушки, водил гулять на бульвар, и каждый раз спасал от гнева матери, когда та возмущалась нашими детскими шалостями. Отец учил нас всегда быть честными и ответственными за свои слова и поступки…Когда я заявил отцу, что хочу стать певцом, он стал меня отговаривать. Мол, профессия эта сложная и непостоянная. Ведь помимо таланта нужно еще и иметь сильную волю, терпение и здоровье. Папа часто повторял, что несправедливости в творческой сфере хватает. У него не было никаких почетных званий, и это его немного коробило. Но народ его любил и уважал. Я все же настоял на своем…".
О его добродушии своими воспоминаниями с Trend Life поделилась член Союза композиторов Азербайджана, музыковед, доктор философии, автор проекта «История моего города», Гудсия Юсиф. Ее отец, известный писатель Юсиф Ахмедов, и Анатоллу Ганиев были друзьями.
"Дядя Тол, как я его называла в детстве, был другом папы, он очень часто приходил в наш дом, и каждый его приход был для меня праздником, весь вечер в доме все пели -мама, папа, дядя Тол. А я сидела, и завороженно слушала их. Папа прямо на ходу сочинял баяты, и потом все вместе втроем они импровизировали и пели. Они были такие красивые, в них было столько жизни... Сейчас, когда эти сцены проходят калейдоскопом перед глазами, как ожившая кинолента, я закрываю глаза и погружаюсь в воспоминания, от которых на душе светло. А меня он называл "мяним чолпам" - я была такая мелкая и хрупкая, как цыпленок (смеется)...
Помню, было жаркое, душное лето. Июнь во всей своей красе. Этот месяц был мамин и мой - мы родились с разницей в пять дней. Я в этот год очень ждала свой день рождения, ведь у меня первый юбилей в жизни! Мне должно исполниться 5 лет.
Мы тогда жили на Гуси Гаджиева, угол Ази Асланова, в двухэтажном частном доме. Было утро. На традиционный призыв утренних торговцев "Гаймаг! Шор!" я выбежала за дверь, и увидела, что по улице по направлению к нам идет дядя Тол. Издалека заметив мою кучерявую голову, он своим неповторимым голосом стал звать меня: "Чолпа, чолпа!". Я побежала ему навстречу, он ласково погладил меня по голове, и спросил: "Папа дома?". Папа уже ушел на работу, как и мама, а я была с няней.
Я отрицательно мотнула головой, и вдруг неожиданно для себя выпалила:
"Дядя Тол, а ты придешь на мой день рождения?". Он поздравил меня и с улыбкой ответил: "Сяня гурбан! Конечно, приду, прямо с оркестром своим!". Кто знал, что он не шутил! Вечером, рассказав папе и маме о встрече, я забыла сказать, что лично его пригласила на свой день рождения.
Наступил этот день. С утра все готовились к встрече близких и родных, был накрыт праздничный стол, гости стали приходить. Я получаю подарки, поцелуи, объятия, и в этой суматохе забыла о своем приглашении дяди Тола, и вдруг… На всю улицу Гуси Гаджиева играет оркестр и звучит голос дяди Тола: "Çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə!". У меня стучит мое сердечко, я от страха спряталась, что мама с папой меня будут ругать. Оркестр! Все соседи по улице выглядывают из окон, все улыбаются, папа с мамой в легком шоке...
Счастью моему не было предела! И я совсем не хотела думать о том, что меня ждет серьезный разговор с мамой утром... Сегодня был мой день…И какое счастье, что он был! Прошло так много лет - но этот мой день рождения был самый лучший и самый веселый в моей жизни. День рождения с оркестром!"
Предлагаем читателям, посмотрев ниже представленные видеоматериалы, вновь насладиться творчеством замечательного исполнителя Анатоллу Ганиева.
(Автор:Вугар Иманов)