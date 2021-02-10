"Mяним чолпам", или Как Анатоллу Ганиев с оркестром пришел на день рождения к 5-летней девочке…(ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня замечательному исполнителю Анатоллу Ганиеву исполнилось бы 90 лет…Он рано ушел из жизни, в 54 года (1 октября 1985 года) от сердечной недостаточности, но навсегда остался в памяти людей как настоящий мастер сцены и очень добродушный человек. Представляем читателям Trend Life материал о его жизни и творчестве.

Родился 10 февраля 1931 года в Нефтчале, в семье переселенцев из Анатолии (в честь этого региона назван Анатоллу) - Мирзы-Гейдара и Тофы Ганиевых. Его отец был директором школы. Анатоллу рано потерял отца, когда ему было всего 8 лет. После этого семья переехала в Баку.

От Чемберекенда по городам мира

Он ­рос на уз­ких улоч­ках Чем­бе­ре­кен­да, в центре Баку, был очень озор­ным ре­бен­ком, целыми днями любил играть в фут­бол с маль­чиш­ка­ми во дво­ре. У него был прекрасный голос, и соседи на различные праздники просили его ис­пол­нить что-ни­будь ду­шев­ное. В 22 года, вернувшись из армии, случайно познакомился со студентом Консерватории Мобилем Ахмедовым (в будущем - народный артист, обладал блестящим вокалом и бархатным тембром голоса. Вошел в историю искусства как прекрасный художник, актер и талантливый музыкант, более 40 лет посвятил Государственному театру музыкальной комедии). Их дружба и привела Анатоллу в творческую стезю. Услышав его голос, Мобиль отправился с ним к своему учителю, великому Бюльбюлю. "Ты - на­сто­я­щий са­мо­ро­док! Гос­подь те­бе дал го­лос, но те­бе нуж­но учить­ся им уп­рав­лять", - ска­зал Бюль­бюль, услышав его исполнение, и на­правил талант в Ба­кин­ское музыкаль­ное учи­ли­ще име­ни Аса­фа Зей­нал­лы. Здесь он стал обучаться в классе Фи­руд­ди­на Мех­ти­е­ва, ученика Бюльбюля. Вместе с ними учились бу­ду­щие мастера сцены, на­род­ные ар­ти­с­ты Зей­наб Хан­ла­ро­ва, Ис­лам Рза­ев и Огтай Агаев, с которым завязалась многолетняя дружба.

Из воспоминаний его сына Гей­дара Ана­то­ллу, который также стал исполнителем: "Па­па был также в дру­же­с­ких от­но­ше­ни­ях с Мус­ли­мом Ма­го­ма­е­вым, ко­то­рый очень ува­жал от­ца. По­мню, ко­г­да от­ца не ста­ло, пос­ле од­но­го из кон­цер­тов Ма­го­ма­е­ва в Ба­ку, я ока­зал­ся за ку­ли­са­ми. Мус­лим Ма­го­ме­до­вич фо­то­гра­фи­ро­вал­ся с по­клон­ни­ка­ми и раз­да­вал ав­то­гра­фы, а я стес­нял­ся по­дой­ти к не­му. Наш об­щий зна­ко­мый под­вел ме­ня к не­му и ска­зал: "Мус­лим, по­зна­комь­ся, это сын Ана­то­лу Га­ни­е­ва". Мус­лим Ма­го­ме­до­вич вни­ма­тель­но по­смо­т­рел на ме­ня и ска­зал: "Твой от­ец Ана­тол­у был на­сто­я­щий ки­ши…". Так Ма­го­ма­ев от­зы­вал­ся о са­мых ува­жа­е­мых лю­дях…"

После училища был солистом Государственного телевидения и радио под управлением Джа­хан­гира Джа­хан­ги­рова, Азербайджанской государственной филармонии, эстрадного оркестра Гос­те­ле­ра­ди­о­ве­ща­ния под руководством ТофигаАхмедова. Успешно гастролировал в городах Советского Союза, Европы, Азии, был на Кубе.

Его песни пользовались популярностью во многих странах, были озвучены в кинофильмах "Кёроглу", "Остров чудес", "Звёзды не гаснут", "Народы Азербайджана", "Мехман", "Яблоко как яблоко", "Непокоренный батальон". В его исполнении песни "Badamlı", "Nuşolsun", "Naz-naz" до сих пор любимы. Среди хитов "Çıxyaşıldüzə", "Reyhan", "Pəncərəməqonduçiçək", "Teymurunmahnısı", "Bakınınulduzları", "Ayqız" и другие. Был женат, имел детей.

Добродушный шутник…

Вне сцены Анатоллу Ганиев был очень добродушным человеком, боль­шим шут­ни­ком и юмо­ри­с­том.

Гейдар Анатоллу: "Он лю­бил под­шу­чи­вать над дру­зь­я­ми, но его "под­ко­лы" бы­ли без­обид­ны­ми и под­ни­ма­ли на­стро­е­ние. От­цом он был ве­ли­ко­леп­ным! Ко­г­да я и моя млад­шая се­с­т­ра То­фа, ко­то­рую на­зва­ли в честь ба­буш­ки, бы­ли со­в­сем ма­лень­ки­ми, па­па по­сто­ян­но ба­ло­вал нас: по­ку­пал сла­до­с­ти и иг­руш­ки, во­дил гу­лять на буль­вар, и каж­дый раз спа­сал от гне­ва ма­те­ри, ко­г­да та воз­му­ща­лась на­ши­ми дет­ски­ми ша­ло­с­тя­ми. Отец учил нас всегда быть че­ст­ными и от­вет­ствен­ными за свои сло­ва и по­ступ­ки…Когда я заявил отцу, что хочу стать певцом, он стал меня отговаривать. Мол, профессия эта сложная и непостоянная. Ведь помимо таланта нужно еще и иметь сильную волю, терпение и здоровье. Папа часто повторял, что несправедливости в творческой сфере хватает. У него не было никаких почетных званий, и это его немного коробило. Но народ его любил и уважал. Я все же настоял на своем…".

О его добродушии своими воспоминаниями с Trend Life поделилась член Союза композиторов Азербайджана, музыковед, доктор философии, автор проекта «История моего города», Гудсия Юсиф. Ее отец, известный писатель Юсиф Ахмедов, и Анатоллу Ганиев были друзьями.

"Дядя Тол, как я его называла в детстве, был другом папы, он очень часто приходил в наш дом, и каждый его приход был для меня праздником, весь вечер в доме все пели -мама, папа, дядя Тол. А я сидела, и завороженно слушала их. Папа прямо на ходу сочинял баяты, и потом все вместе втроем они импровизировали и пели. Они были такие красивые, в них было столько жизни... Сейчас, когда эти сцены проходят калейдоскопом перед глазами, как ожившая кинолента, я закрываю глаза и погружаюсь в воспоминания, от которых на душе светло. А меня он называл "мяним чолпам" - я была такая мелкая и хрупкая, как цыпленок (смеется)...

Помню, было жаркое, душное лето. Июнь во всей своей красе. Этот месяц был мамин и мой - мы родились с разницей в пять дней. Я в этот год очень ждала свой день рождения, ведь у меня первый юбилей в жизни! Мне должно исполниться 5 лет.

Мы тогда жили на Гуси Гаджиева, угол Ази Асланова, в двухэтажном частном доме. Было утро. На традиционный призыв утренних торговцев "Гаймаг! Шор!" я выбежала за дверь, и увидела, что по улице по направлению к нам идет дядя Тол. Издалека заметив мою кучерявую голову, он своим неповторимым голосом стал звать меня: "Чолпа, чолпа!". Я побежала ему навстречу, он ласково погладил меня по голове, и спросил: "Папа дома?". Папа уже ушел на работу, как и мама, а я была с няней.

Я отрицательно мотнула головой, и вдруг неожиданно для себя выпалила:

"Дядя Тол, а ты придешь на мой день рождения?". Он поздравил меня и с улыбкой ответил: "Сяня гурбан! Конечно, приду, прямо с оркестром своим!". Кто знал, что он не шутил! Вечером, рассказав папе и маме о встрече, я забыла сказать, что лично его пригласила на свой день рождения.

Наступил этот день. С утра все готовились к встрече близких и родных, был накрыт праздничный стол, гости стали приходить. Я получаю подарки, поцелуи, объятия, и в этой суматохе забыла о своем приглашении дяди Тола, и вдруг… На всю улицу Гуси Гаджиева играет оркестр и звучит голос дяди Тола: "Çıx yaşıl düzə, qonaq gəl bizə!". У меня стучит мое сердечко, я от страха спряталась, что мама с папой меня будут ругать. Оркестр! Все соседи по улице выглядывают из окон, все улыбаются, папа с мамой в легком шоке...

Счастью моему не было предела! И я совсем не хотела думать о том, что меня ждет серьезный разговор с мамой утром... Сегодня был мой день…И какое счастье, что он был! Прошло так много лет - но этот мой день рождения был самый лучший и самый веселый в моей жизни. День рождения с оркестром!"

Предлагаем читателям, посмотрев ниже представленные видеоматериалы, вновь насладиться творчеством замечательного исполнителя Анатоллу Ганиева.

(Автор:Вугар Иманов)