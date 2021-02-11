Мечта о красных туфлях – фильм Таира Алиева на Международном фестивале в России

БАКУ /Trend/ - Короткометражный фильм "Qırmızı" ("Красный") азербайджанского режиссера Таира Алиева вошел в число финалистов Международного кинофестиваля "ZILANT", который пройдет 20-21 февраля в Казани (Республики Татарстан, Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на Главное Управление культуры города Баку.

Кинофестиваль "ZILANT" проводится с 2017 года, два раза в год. Фестиваль не ставит ограничений по жанру и тематике фильмов и предоставляет возможность кинематографистам со всего мира представить свои работы.

Фильм "Красный" рассказывает о школьнице, которая живет одна в глухой деревне. Ее единственная мечта - пройтись в новых красных туфлях по грязным проселкам.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)