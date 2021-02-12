Международный центр мугама подписал соглашение с "Росконцертом"

БАКУ /Trend Life/ - В рамках сотрудничества России и Азербайджана в области культуры и искусства состоялось подписание соглашения между Международным центром мугама и Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ России "Росконцерт", сообщили Trend Life в Центре.

Материалы о совместном сотрудничестве опубликованы информационными агентствами России, а также в социальных сетях "Росконцерта", где была представлена информация о деятельности Международного центра мугама и искусстве мугама.

Соглашение, направленное на организацию гуманитарно-просветительских проектов в рамках обменных культурных мероприятий с целью проведения концертов в 2021–2023 годах, было подписано генеральным директором ФГБУК "Росконцерт" Андреем Малышевым и директором Международного центра мугама, народным артистом Мурадом Гусейновым.

Было подчеркнуто, что Россию и Азербайджан связывают давние дружественные отношения во всех областях, в том числе и в сфере культуры. Соглашение, подписанное между организациями, вносит существенный вклад в развитие культурных связей. Оно направлено на укрепление межкультурного диалога и расширение общего информационно-культурного пространства.

Отметим, что Международный центр мугама активно расширяет международные контакты с институтами и культурными организациями ряда зарубежных стран. В настоящее время Центр занимает особую позицию среди ведущих и влиятельных музыкальных организаций мира. В январе текущего года между Международным центром мугама и Польско-Балтийской филармонией имени Фредерика Шопена был подписан меморандум о сотрудничестве.

(Автор: Джани Бабаева)