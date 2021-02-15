"Золотая звезда" для Ройи Тагиевой – награда от Международной академии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный работник культуры, доктор искусствоведения, профессор Ройя Тагиева избрана членом Международной академии наук исследований тюркского мира и удостоена международной награды – медали "Золотая звезда", сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Также Ройя Тагиева удостоена диплома " Человек года в сфере культуры в тюркском мире". Профессор удостоена этих наград за заслуги в науке и культуре тюркского мира.

Ройя Тагиева автор многочисленных научных работ, посвященных изучению искусства ковроткачества и его популяризации в мире. С 1982 по 2016 год она занимала должность директора Азербайджанского музея ковра (сейчас – Азербайджанский национальный музей ковра). Под ее руководством был реализован ряд проектов, сняты научно-документальные фильмы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)