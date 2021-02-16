Сказочная узбекская красавица Тамара Шакирова в азербайджанских фильмах – аля-жена Горбачева, кому проиграла на скачках, кто сделал предложение руки и сердца (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ее называли сказочной восточной красавицей советского кинематографа, ее партнерами по съемкам были лучшие артисты страны! Начав сниматься уже в 14 лет, она была одной из самых известных узбекских актрис СССР, любимая зрителями по фильмам "Ленинградцы, дети мои", "Непокорная" , "Без страха", "Это было в Коканде", "Хорезмийская легенда" и т.д. Особенно зрителям запомнилась ее роль в сериале "Огненные дороги" – о жизни узбекского поэта и революционера Хамзы Хакимзаде Ниязи. Тамара исполнила роль Юлдузхон, невольной жены богатого торговца, которая была тайно влюблена в главного героя Хамзу. 17 серий фильма выходили с 1978 по 1984 год. Актриса приступила к съемкам 23-летней девушкой, а закончила их уже 30-летней женщиной. К большому сожалению, тяжелая болезнь рано забрала ее жизни. Ей было всего 56 лет…

В рамках проекта Trend Life "Зарубежные актеры в азербайджанских фильмах" представляем читателям материал о заслуженной артистке и лауреате Государственной премии Узбекской ССР Тамаре Шакировой (26.11.1955 - 22.02.2012), которая также оставила значительный след в азербайджанском кинематографе. Актриса воплотила образы – Наргиз в фильме Ниджата и Теймура Бекирзаде "Выше только облака" (Çətirimiz buludlardır, 1976), Нигяр в фильме Джейхуна Мирзоева и Вагифа Мустафаева "Украли жениха" (Bəyin oğurlanması,1985), жену Гомиса в фильме Хафиза Фатуллаева "Красный поезд" (Qırmızı qatar, 1993). Своими воспоминаниями о Тамаре Шакировой поделились известные азербайджанские актеры и художница.

Как Халида Гулиева победила звезду кино на скачках

Драма "Выше только облака" Ниджата и Теймура Бекирзаде – история колоритных персонажей, которая разворачивается в горном селении. Сюжет построен на сложных перипетиях между растущим влиянием современной цивилизации и сопротивлением консерваторов, отказывающихся менять свои взгляды. Молодой пастух Гизир (Эльхан Ахадзаде) попадает в очень трудную ситуацию, в которой намного проще сдаться, чем остаться верным своим взглядам и профессии. А здесь еще и любовный треугольник – Гизир с юношеских лет любит Наргиз (Тамара Шакирова), но после армии узнает, что она вышла замуж за другого. Тогда он решает создать семью с девушкой по имени Бяновша, которая его безумно любит. Однако вновь появляется Наргиз…

Фильм был снят по заказу Государственного комитета Совета министров СССР по телевидению и радиовещанию. Съемки проходили в Кабардино-Балкарии около горы Эльбрус, на турбазе "Азау" и в горных селениях.

Народная артистка Халида Гулиева: "Это были времена, когда я была скрытной, скромной, менее общительной, не очень коммуникабельной, хотя уже был большой опыт работы в кино, среди которых такие фильмы, как "Насими", "Звук свирели", "В Баку дуют ветры" и т.д. И в этот момент появилась Тамара, с которой сразу же сложились очень искренние отношения. На съемках мы даже жили в одной комнате, и хотя по фильму находились в противостоянии, в жизни стали настоящими подругами. Несмотря на ее популярность, она была очень искренним, приветливым и культурным человеком. В одном из эпизодов фильма Бяновша должна была выразить гневную реакцию Наргиз, но у меня никак не получалось, глядя на ее очень добродушное лицо. Как я могла выразить свой гнев подруге? (смеется). Это получилось лишь после нескольких дублей. Тамара была очень общительной, все ее любили за добрый характер в жизни и настоящий профессионализм на съемочной площадке. А больше всего она любила горы, постоянно приглашала меня на природу. В свободное от съемок время мы ходили высоко в горы, где пастухи пасли овец. Она очень любила беседовать с чабанами и ласкать овец. А еще мы соревновались в конных скачках – выигрывала я (смеется). Она настолько любила природу, что порой во время съемок засматривалась и настолько забывалась, что режиссер говорил: "Тамара, что с тобой? Очнись!" Мы всегда были вместе, с ней было очень приятно общаться, и по вечерам мы даже проводили философские беседы. Она была настолько близкой и родной, что я как будто знала ее всю жизнь. Она снималась в еще нескольких наших фильмах и была восхищена культурой, традициями и природой Азербайджана".

Кстати, один из актеров фильма Тельман Адыгезалов был даже влюблен в Тамару и даже сделал ей предложение руки и сердца.

Следующим стал фильм Джейхуна Мирзоева и Вагифа Мустафаева "Украли жениха" (Bəyin oğurlanması,1985), в котором Тамара сыграла Нигяр. Причем ее роль на азербайджанском языке продублировала именно Халида Гулиева.

Молодой азербайджанский жених для Тамары

Интересно, что Тамара была приглашена в Баку режиссером Тофигом Исмайловым для своего фильма, но что-то не пошло не так, и она снялась в картине Джейхуна Мирзоева и Вагифа Мустафаева "Украли жениха". Сюжет музыкального комедийного фильма повествует о том, что деревню приезжает съёмочная группа, чтобы снять фильм о счастливой любви, главными исполнителями ролей которого являются бывшие муж и жена. По ходу съёмок герои фильма восстанавливают свои чувства и с полной искренностью демонстрируют перед камерой сильную любовь друг к другу. В этой картине Тамара сыграла Нигяр – невесту Эльхана, которого воплотил Физули Гусейнов.

Заслуженный артист Физули Гусейнов: "Это была одна из моих первых ролей в кино, только окончил Государственный институт искусств. Мне было всего 23 года, а Тамаре 30 лет. Съемки проходили в Шамахы, и она уже знала некоторых наших актеров по предыдущей работе в фильме "Выше только облака". Когда нас познакомили, сказали: "Вот твой жених по фильму". Она ответила "Какой симпатичный парень" и взяла меня под руку. Мне было очень приятно (смеется). Впоследствии я увидел, как за ней все ухаживали и оказывали знаки внимания. Многие были в нее влюблены! В такую прекрасную женщину трудно было не влюбиться! (смеется). Признаться честно, с некоторыми актерами фильма у меня даже произошёл конфликт, они ревновали меня к Тамаре, думали, что я похитил ее сердце (смеется). Дело в том, что хотя она и была очень общительной и добродушной, но держала всех на расстоянии. И только со мной проводила большую часть времени, так как мы играли в фильме влюбленную пару. Мы стали настоящими друзьями, впоследствии я искал ее, чтобы вновь встретиться, и очень огорчился, когда узнал о ее преждевременной смерти. Она была гениальной актрисой и прекрасным человеком! Тогда гремел на всю страну фильм "Огненные дороги", и она была сверхпопулярной, но в то же время, оставалась очень искренней, жизнерадостной и добродушной".

Аля-жена "крыса" Горбачева

Фильм Хафиза Фатуллаева "Красный поезд" был снят в Ташкенте совместно с "Узбекфильм" в жанре арт-хауса и политического фарса. По сюжету, советская власть сравнивается с приносящим людям счастье символическим "Красным поездом" без рулевого. Тамара сыграла в фильме необычную роль – жену Гомиса, который был пародией на Михаила Горбачева, и была представлена как крыса. Над креативными образами фильма работала художница-сюрреалист Мехрибан Эфенди.

Заслуженная актриса Мехрибан Эфенди: "До сих пор Тамара Шакирова никогда не представала в таком образе. Никогда! Многие даже сомневались. А сможет ли она воплотить такой образ крысы в странном наряде? Но она была настолько потрясающей актрисой, что справилась с ролью без труда, очень легко. Многие были даже удивлены, мол, серьёзная актриса и вдруг такая роль! Она же была Примадонной узбекского кино! Причем, над ее костюмом я работала больше всех – ушло несколько месяцев. Специально ходила в Бакинский зоопарк и постоянно собирала там перья диких птиц, чтобы создать этот необычный костюм. Для своего времени это был очень прогрессивный фильм, и все актеры после признавались, что сбросили все свои комплексы и смогли по-настоящему "оторваться", в том числе и Тамара. Мало кто верил, что актеры вообще согласятся воплотить эти образы!"

Вот такие интересные воспоминания… Светлая память замечательной актрисе и человеку Тамаре Шакировой!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)