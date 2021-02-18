В Узбекистане отмечают Год Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с объявлением 2021 года в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви", Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане провел церемонию официального открытия цикла мероприятий, посвященных великому поэту, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Центра.

На мероприятии присутствовали представители науки, образования, культуры, литературы. Гости ознакомились с недавно изданными произведениями поэта на узбекском языке, экспозицией работ учащихся художественного кружка Центра, была продемонстрирована художественная композиция, подготовленная студентами Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои по произведениям Низами Гянджеви.

Директор Азербайджанского культурного центр имени Гейдара Алиева Самир Аббасов отметил, что в Узбекистане будут реализованы многочисленные мероприятия и проекты в связи с "Годом Низами Гянджеви", объявленным в 2021 году в Азербайджане.

Аббасов подчеркнул, что одной из номинаций конкурса среди узбекской прессы об Азербайджане, стала тема "Низами Гянджеви - гений азербайджанской и мировой поэзии", в течение года в Ташкенте пройдет международная научная конференция на тему "Жизнь и творчество Низами Гянджеви" с участием ученых-низамиведов тюркского мира, в Центральном выставочном зале будет организована выставка копий миниатюр произведений Низами, хранящихся в Узбекистане, Азербайджане и Турции.

Было отмечено, что творческое наследие Низами Гянджеви широко пропагандируется в мире. 840-летие великого поэта отмечалось на государственном уровне под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева, 870-летие Низами Гянджеви в 2011 году отмечалось по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Самир Аббасов выступил с докладом о творчестве Низами Гянджеви, литературных связях Низами и Навои, вкладе великих поэтов в мировую культуру.

Исполнительный директор Общества дружбы "Узбекистан-Азербайджан", профессор Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами Гянджеви Эркин Нуриддинов отметил, что 2021 год знаменателен для азербайджанского и узбекского народов, широко отмечаются 880-летие Низами Гянджеви и 580-летие Алишера Навои. Эти личности - гордость тюркского мира, и важно, чтобы будущие поколения знало больше об их творчестве.

Представитель министерства культуры Азербайджана Эльнур Алиев в своём видеообращении поприветствовал участников от имени министра культуры Анара Каримова. Бала подчеркнута важность отношений Азербайджана с Узбекистаном, и историческая близость братских народов

Эльнур Алиев назвал перевод "Хамсе" Низами Гянджеви на узбекский язык, начатый в 2015 году по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, историческим событием. Было отмечено, что творческое наследие Низами Гянджеви имеет важное значение для всего тюркского и исламского мира.

Заместитель председателя Союза писателей Узбекистана, поэт Гайрат Маджид, директор Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук, профессор Низамеддин Махмудов, доцент Ташкентского университета востоковедения имени Бируни Атхамбек Алимбеков отметили, что произведения Низами неоднократно переводились на узбекский язык, но полный перевод "Хамсе" был осуществлён впервые народным поэтом Узбекистана Джамалом Камалом в рамках проекта Азербайджанского культурного центра.

Азербайджанский учёный-тюрколог, профессор Рамиз Аскер, присоединившись к мероприятию с видеообращением, рассказал о творчестве Низами Гянджеви и Алишера Навои и их вкладе в литературу. Он подчеркнул уникальность творчества Низами, который привнес новый стиль в восточную поэзию.

Далее был продемонстрирован видеоролик, посвящённый "Году Низами Гянджеви".

(Автор: Джани Бабаева )