Посвящение Ходжалы… - Филармония подготовила мероприятия памяти жертв трагедии

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры подготовила два онлайн-мероприятия, посвященные 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life в филармонии.

Мероприятие "Xocalıya ithaf" ("Посвящение Ходжалы") будет представлено внимаю зрительской аудитории 25 февраля на страницах Филармонии в социальных сетях. В его рамках участники проекта "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") - лауреаты республиканских и международных конкурсов, выступили в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.

Второе онлайн-мероприятие – инструментальный музыкальный вечер будет представлен 26 февраля. В программе в сопровождении Камерного оркестра имени Гара Гараева выступят заслуженные артисты Азербайджана – Наргиз Алиева (фортепиано), Афаг Аббасова (сопрано), Илаха Эфендиева (сопрано), а также Арслан Новрасли (тар), Сабина Бейлярбекова (орган), Ровшан Амрахов (скрипка), Натаван Гасанова (ганун) и Севда Джабраилова (ганун).

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)