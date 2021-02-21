Столетние краски Беюкаги Мирзазаде. Фантазия, сюжеты и настроение производят невероятное впечатление (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Этот человек стал целой эпохой азербайджанского изобразительного искусства, его имя находится в первых строчках списка самых видных представителей национальной школы живописи. Работы художника принесли ему славу не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося мастера кисти, лауреата Государственной премии, народного художника Беюкаги Мирзазаде, сообщает Trend Life.

Беюкага Мирзазаде родился 21 февраля 1921 года в Баку. Окончил Бакинский художественный техникум, где одним из его учителей был легендарный Азим Азимзаде. В 1940 году Мирзазаде поступил в Московский художественный институт, но не смог окончить своё обучение из-за начавшейся Великой Отечественной войны. В последующие годы Бёюкага Мирзазаде учился в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства. После окончания образования он работал преподавателем в Бакинском художественном техникуме, а также художником. Был заведующим кафедры в Азербайджанском государственном университете культуры и искусства и профессором Азербайджанской художественной академии.

Мастер за свою долгую жизнь создал большое количество произведений живописи и графики, монументальной скульптуры и сценографии. Является одним из самых значительных представителей культуры Азербайджана ХХ века, который сыграл исключительную роль в формировании азербайджанской школы живописи. Беюкага Мирзазаде зарекомендовал себя как прекрасный театральный художник – он автор сценического оформления для 20 спектаклей. Живописец смог ощутить пульс своего времени, впитать его краски и полутона, емко и одновременно широко-панорамно показать своеобразие и неповторимость той, минувшей эпохи, со временем став ее неотъемлемой, значимой частью. Таким он будет восприниматься и будущими поколениями, которые будут судить по его картинам и о нём, и о его времени.

Ректор Азербайджанской государственной академии художеств, лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Гейдар Алиев", "Истиглал", "Шараф", действительный член Академии наук Азербайджана и Российской академии художеств, народный художник Омар Эльдаров вспоминает: "Источником вдохновения мастера являлись непередаваемая красота и природные богатства азербайджанской земли, доблесть ее отважных сынов. Картины художника, отражающие наши исторические памятники, вселяют чувства оптимизма и национальной гордости. В произведениях живописи, мастерски созданных Беюкагой Мирзазаде в жанре портрета, со всей полнотой нашли свое отражение внутренний мир, характер и духовное богатство исторических личностей и его современников. Особое место в творчестве художника занимает цикл портретов выдающихся деятелей искусств Азербайджана".

Фантазия, сюжеты и настроение автора, воплощенные в полотнах, производят невероятное впечатление. Созданные им произведения на различные темы в таких жанрах, как живопись, графика, сценографическая живопись, навсегда вошли в историю нашей живописи в качестве ценных образцов искусства.

Секретарь Союза художников, народный художник Агали Ибрагимов: "В своих работах Беюкага Мирзазаде всегда старался подчеркнуть внутренний мир человека, реализм современника и красоту родного края, от его картин исходит особая теплая аура. Вышедшие из-под кисти Беюкаги Мирзазаде натюрморты и полотна отличаются высокой силой эмоционального воздействия, призывают человека к любви к родине и ее природе, характеризуются высоким профессионализмом и неповторимым национальным колоритом. Эти произведения сыграли большую роль в эстетическом воспитании многих поколений и формировании их вкуса".



Произведения художника успешно демонстрировались в выставочных залах и художественных галереях зарубежных государств, снискали симпатию любителей искусства, вошли в золотую сокровищницу национального изобразительного искусства. Творчество Беюкаги Мирзазаде всегда находилось в центре внимания и получало высокую оценку. Он награжден многими орденами и медалями, также был удостоен высокой награды нашей независимой республики – ордена "Шохрат", что служит ярким проявлением уважения к его искусству и личности. Беюкага Мирзазаде скончался 3 ноября 2007 года. Память о выдающемся художнике, прекрасном педагоге и отзывчивом человеке навсегда останется в сердцах.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)