Азербайджанские нагаристы стали первыми на итальянском конкурсе
БАКУ /Trend Life/ - Ансамбль "Nağara" одиннадцатилетней школы искусств №6 имени Фикрета Амирова успешно представил Азербайджан на Международном фестивале-конкурсе "Future Stars" (Будущие звезды), проведенном в Италии Международной фестивальной ассоциацией "Sopravista" в онлайн-формате, сообщает Trend Life со ссылкой на Главное управление культуры города Баку.
Музыкальный коллектив из Азербайджана занял первое место в номинации "Ударные инструменты".
Участники ансамбля и его руководитель, педагог по игре на нагаре Джафар Гасанов были удостоены дипломов.
Члены жюри также направили благодарственное письмо директору учебного заведения, профессору Адиле Юсифовой и педагогу Джафару Гасанову.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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