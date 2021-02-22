Азербайджанские нагаристы стали первыми на итальянском конкурсе

БАКУ /Trend Life/ - Ансамбль "Nağara" одиннадцатилетней школы искусств №6 имени Фикрета Амирова успешно представил Азербайджан на Международном фестивале-конкурсе "Future Stars" (Будущие звезды), проведенном в Италии Международной фестивальной ассоциацией "Sopravista" в онлайн-формате, сообщает Trend Life со ссылкой на Главное управление культуры города Баку.

Музыкальный коллектив из Азербайджана занял первое место в номинации "Ударные инструменты".

Участники ансамбля и его руководитель, педагог по игре на нагаре Джафар Гасанов были удостоены дипломов.

Члены жюри также направили благодарственное письмо директору учебного заведения, профессору Адиле Юсифовой и педагогу Джафару Гасанову.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)