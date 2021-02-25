"Сказ о сгоревшем доме" - Сумгайытский театр представит спектакль, посвященный Ходжалинскому геноциду (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сумгайытский государственный драматический театр в режиме онлайн представит спектакль Акифа Гасаноглу "Сказ о сгоревшем доме" (Yanmış evin nağılı), посвященный 29-летней годовщине Ходжалинского геноцида, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль будет представлен 26 февраля (начало в 18.00) на странице театра в соцсети https://m.facebook.com/sumdram/?ref=bookmarks.

Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами в отношении азербайджанского народа. Напомним, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года подразделения вооруженных сил Армении, отряды армянских террористов и личный состав дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили геноцид в городе Ходжалы Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, тяжело ранены 487 человек. В то же время, 1275 человек были взяты в заложники, из них судьба 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей, всё ещё неизвестна. В результате совершенного геноцида были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих, 130 детей – одного из родителей. Ходжалинская трагедия - очередной пример политики оккупации и этнической чистки армянских националистов и их пособников против азербайджанского народа. Особую роль в донесении правды о геноциде и армянских зверствах до мировой общественности сыграла международная кампания "Справедливость для Ходжалы!", инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой. Парламенты ряда стран приняли документы в связи с признанием Ходжалинского геноцида.

(Автор: Вугар Иманов)