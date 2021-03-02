В Москве пройдет мастер-класс народного артиста Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов проведет мастер-класс в Москве, сообщает Trend Life.

Мастер-класс предназначен для студентов и выпускников профильных музыкальных учебных заведений.

Мастер-класс пройдет шестого марта в Москве в Школе музыки Music Way, основателем и художественным руководителем которой является азербайджанский исполнитель, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров.



Эльчин Азизов - баритон, является лауреатом международных конкурсов. Первый азербайджанец, ставший солистом Большого театра. С большим успехом выступал во многих странах мира. Также снимался в кино (Азербайджан, Россия, Турция), является режиссёром нескольких фильмов и театральных постановок. В 1992-2001 годах выступал в составе легендарной команды КВН "Парни из Баку" - чемпиона Высшей лиги КВН 1992 года, обладатель Летнего кубка КВН 1995 года, обладатель Суперкубка КВН и звания "Лучшей команды XX века" (2000 год).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)