Учим с детства – в Баку рассказали о бережном отношении к воде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре проведена очередная лекция, посвященная рациональному водопользованию и проблемам реки Кура, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие учащиеся Современного Образовательного Комплекса имени Гейдара Алиева. Основной посыл мероприятия - необходимость рационального использования воды.

В рамках лекции состоялась также презентация учебного пособия "Kür boğçası" и сборника комиксов под названием "Suyu qoruyanlar". Автором идеи создания образовательных комиксов является художник Дадаш Мамедов. Задачи серии образовательных комиксов - повышение осведомленности и информированности в вопросах бережного отношения к воде.

Мероприятие было организовано в рамках регионального проекта "Кура II" Программы развития ООН и Глобального экологического фонда (ПРООН-ГЭФ) при участии НПО Arts Council Azerbaijan, Бакинского книжного центра, детского музыкального фестиваля "Симург" и при содействии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Также был организован небольшой концерт с участием победителей детского музыкального фестиваля "Симург", который ежегодно проводится под руководством пианистки Саиды Тагизаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)