Бакинец стал директором Мирнинского театра

Культура 5 марта 2021 11:46 (UTC+04:00)
Бакинец стал директором Мирнинского театра

БАКУ /Trend Life/ - Новым директором Мирнинского театра - одного из самых молодых профессиональных театров Якутии, назначен театральный режиссер, уроженец Баку Константин Солдатов, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Константин Солдатов был выбран из семи претендентов со стороны министерства культуры и духовного развития Якутии.

Мирнинский театр создан в 2008 году при участии правительства Республики Саха (Якутия). На сцене театра ставят свои спектакли режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска и других городов. Сегодня в репертуаре театра более 50 спектаклей.

Константин Солдатов родился 22 марта 1980 года в Баку. C 1993 года живёт в Калуге. Выпускник актёрского и режиссёрского факультетов ГИТИСа (РАТИ), Школы Театрального Лидера. Работал в Калужском драмтеатре, Московском театре "Школа современной пьесы", преподавал актёрское мастерство на курсе для Калужского драмтеатра в ТИ им. Б.Щукина, в различные годы - художественный руководитель Кировского драмтеатра и Творческого проекта ART-BANDA, руководитель театрального направления "Инновационный Культурный центр", художественный руководитель международного театрального фестиваля "Новые люди", руководитель Театральной лаборатории PRO ART'S, художественный руководитель АНО "Центр поддержки культурных инициатив "АРТ-ПРОЕКТ". Поставил более сорока спектаклей. Принимал активное участие в фестивалях, российских и международных проектах, становился лауреатом театральных премий.

(Автор: Вугар Иманов)

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