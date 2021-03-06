Тонкости искусства ковроткачества и портретный жанр в работах Кямиля Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошло мероприятие, посвященное памяти видного представителя декоративно-прикладного искусства, народного художника, профессора Кямиля Алиева (1921- 2005 годы), сообщили Trend Life в музее.

В своих выступлениях директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, заведующий Шушинским филиалом музея Алисафа Нуриев, заслуженный деятель искусств, полковник Абдулла Гурбани, дочь народного художника – Нармина Алиева, рассказали о творческом пути Кямиля Алиева, поделились воспоминаниями о нем.

Было отмечено, что Кямиль Алиев, сохраняя особенности и тонкости национального ковроткачества, внес большой вклад в обогащение этого искусства.

Свою деятельность в этой сфере Кямиль Алиев начал в 1937 году, в экспериментальной лаборатории "Азерхалча" в качестве художника-копировщика. Здесь он работал вместе с Лятифом Керимовым. Первой творческой удачей Кямиля Алиева стал ковёр "Физули", сотканный в 1958 году. Кямиль Алиев известен, прежде всего, как автор портретных ковров. Он создал серию работ, посвящённых известным людям. Привнесение в азербайджанское искусство ковроткачества реалистического портретного жанра считается основной заслугой Кямиля Алиева.

Было отмечено, что в текущем году запланирован ряд мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения народного художника Кямиля Алиева, в том числе и международная научно-практическая конференция "Художник и ковер: сегодня и завтра".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)