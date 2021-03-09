Глава Института имени Юнуса Эмре посетил Международный центр мугама

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась встреча между главой Института имени Юнуса Эмре Сельджуком Каракылычем и руководителем Международного центра мугама, народным артистом Мурадом Гусейновым, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Поприветствовав гостя, Мурад Гусейнов рассказал об истории создания и деятельности Международного центра мугама. Он отметил, что среди проектов, реализуемых Фондом Гейдара Алиева в области сохранения национальных духовных ценностей и пропаганды азербайджанской культуры, важное место занимает создание Международного центра мугама, имеющего исключительное значение с точки зрения достойной пропаганды азербайджанского мугама, включенного ЮНЕСКО в Список шедевров устного и нематериального наследия человечества.

На встрече были обсуждены вопросы расширения деятельности и подготовки совместного плана действий между Международным центром мугама и функционирующими в Турции культурными центрами, музыкальными учебными заведениями.

Сельджук Каракылыч подчеркнул, что исторически сложившиеся отношения дружбы и братства между двумя странами находятся на высоком уровне и в сфере сотрудничества в области культуры. Он подчеркнул, что реализация проектов, способствующих этому сотрудничеству, будет поддерживаться Институтом имени Юнуса Эмре и впредь.

Было отмечено, что 2021 год объявлен в Азербайджане Годом Низами Гянджеви, а в Турции - в связи с 700-летием с кончины великого турецкого поэта и мыслителя, видного представителя тюркского языка и культуры Юнуса Эмре – Годом Юнуса Эмре, а также Годом пропаганды турецкого языка.

В текущем году также отмечается 100-летие "Марша Истикляль" Турецкой Республики, 750-летие с кончины великого суфийского мыслителя Хаджи Бекташа Вели. Эти знаменательные даты также будут широко отмечаться в Турции и Азербайджане.

На встрече была достигнута договоренность о трансляции из Международного центра мугама презентации телевизионного проекта, посвященного Низами Гянджеви и Юнусу Эмре. Также состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Автор: Джани Бабаева)