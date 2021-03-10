Анар Керимов рассказал о совместных съемках фильмов с турецкими кинематографистами

БАКУ /Trend Life/ - В ходе нашего рабочего визита в Турцию были проведены встречи с представителями кинокомпаний и обсужден вопрос совместного производства фильмов, сказал в среду журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, совместные съемки подразумевают участие в проекте актеров и режиссеров из Азербайджана.

"Но в данный момент считаю неправильным называть какие-то конкретные имена, так как решение по этому поводу еще не принято", — подчеркнул Анар Керимов.

Министр отметил, что будут рассмотрены проекты, посвященные 44-дневной Отечественной войне, Ходжалинскому геноциду и другим историческим темам. Однако, по его словам, пока рано говорить о том, в каком формате и кем они будут сняты.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)