В Азербайджане будет организована продажа художественных произведений

Культура 11 марта 2021 16:14 (UTC+04:00)
В Азербайджане будет организована продажа художественных произведений

БАКУ /Trend Life/ - При организации Азербайджанской государственной картинной галереи состоится онлайн-выставка продажа произведений азербайджанских художников, сообщает Trend Life.

На выставку свои работы могут представить художники старше 18 лет. Принимаются произведения в различных видах изобразительного искусства - графика, живопись, а также декоративно-прикладное искусство и скульптура, которые должны отражать национальные обычаи и традиции праздника Новруз.

Желающие принять участие в проекте должны отправить качественный фотоснимок своих произведений на адрес электронной почты [email protected], также необходимо указать имя, фамилию автора, название, размеры, технику исполнения и цену произведения.

Работы принимаются до 17 марта.

(Автор: Джани Бабаева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО)
Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО)
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО)
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО)
Я счастливый человек! Магеррам Гусейнов на одной сцене с Валерием Гергиевым, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым (ФОТО)
Я счастливый человек! Магеррам Гусейнов на одной сцене с Валерием Гергиевым, Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 608 новых случаев заражения COVİD-19, вылечились 128 человек Общество 16:52
Азербайджан и Таджикистан обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества Политика 16:47
Земли в освобожденном от оккупации Агдаме готовятся к весеннему посеву Экономика 16:32
Село Сараджыг Физулинского района (ВИДЕО) Политика 16:26
ПО Азеригаз принимает превентивные меры в связи с ожидаемым ухудшением погоды Общество 16:23
В Азербайджан будет доставлено 432 тыс. доз вакцин AstraZeneca Общество 16:22
Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО) Интервью 16:18
В Азербайджане будет организована продажа художественных произведений Культура 16:14
Розничные цены на сжиженный газ регулируются рынком в Казахстане Казахстан 16:12
Азербайджан закупит у России 300 тысяч доз вакцины "Спутник V" Общество 16:11
В Казахстане сформированы необходимые запасы бензина и дизельного топлива Энергетика 16:09
Музыкант из Баку завоевал Гран-при конкурса в Москве Культура 16:06
Глава Института Роберта Коха считает, что в Германии началась третья волна пандемии Европа 15:50
Внешнеторговые операции между Азербайджаном и Индией увеличились в 15 раз Бизнес 15:45
Главный инфекционист Азербайджана опроверг сообщения о побочных эффектах вакцины от COVID-19 Общество 15:41
Состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам, связанным с освобожденными территориями Азербайджана Экономика 15:32
Евросоюз продлил до конца июня запрет на экспорт вакцин от коронавируса Европа 15:28
В родные дома в Карабахе вернулись 30 азербайджанских семей вынужденных переселенцев Общество 15:21
Азербайджанская ИТ-компания впервые в стране внедрила новый стандарт Wi-Fi-соединения ИКТ 15:17
В Азербайджане будут пересмотрены условия покупки автомобилей в кредит Экономика 15:13
РФ, Катар и Турция призвали ВОЗ уделить первостепенное внимание вопросу вакцинации в Сирии Россия 15:10
В Физулинском районе вынужденным переселенцам предоставлены новые дома (ФОТО) Общество 15:05
В Азербайджане стартовала "звездная" классификация отелей Туризм 14:57
Украина значительно увеличила импорт азербайджанской продукции Бизнес 14:56
Азербайджанский театр: Я – Актер (ВИДЕО) Культура 14:54
В Турции спущено на воду судно-плавучий отель Транспорт 14:51
В Казахстане хотят построить первый завод по переработке комбинированной упаковки Бизнес 14:42
Во второй половине года ожидаются позитивные тенденции в сфере туризма - госагентство Азербайджана Туризм 14:42
Состоялась конференция "Низами Гянджеви – 880: Вклад в мировое наследие" (ФОТО) Культура 14:35
Женщина-снайпер армянского происхождения, плененная во время второй Карабахской войны, передана Азербайджаном Ливану (ФОТО) Происшествия 14:31
Для карантинных отелей в Азербайджане предусмотрена льгота Туризм 14:26
В правящей партии Азербайджана создан новый отдел Политика 14:15
SOCAR эвакуирует сотрудников с ряда объектов в связи с ожидаемым ухудшением погоды Экономика 14:08
В Грузии сократились грузоперевозки железнодорожным транспортом Транспорт 14:02
Узбекистан и Малайзия обсуждают вопросы сотрудничества в сфере авиаперевозок Узбекистан 13:53
Отели в Азербайджане работали и в период ужесточенного карантина - Госагентство Туризм 13:53
Вакцина AstraZeneсa прибудет в Узбекистан 15-20 марта Узбекистан 13:51
Проект по созданию туркомплекса грязевых вулканов в Гобустане отложен - бюро по туризму Азербайджана Туризм 13:48
Отели могут обращаться за получением "звезд" посредством электронной системы - Бюро по туризму Азербайджана Туризм 13:42
Посол Пакистана посетил Бакинскую высшую школу нефти Общество 13:40
Названы выплаты Азербайджана в 2020 году в счет погашения кредитов на проекты ОАО "Азеркосмос" Экономика 13:29
Узбекско-корейское СП закупит стройматериалы Тендеры 13:27
Министр обороны Турции посетил в Стамбуле выставку, посвященную Ходжалинскому геноциду (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:26
В Азербайджане с завтрашнего дня ухудшится погода Общество 13:26
Texnopark Istanbul и Агентство инноваций Азербайджана будут сотрудничать в создании парков высоких технологий ИКТ 13:14
Turkish Airlines начнет полеты в Туркменабат Транспорт 13:13
Промышленность занимает большую долю в ВВП Азербайджана Бизнес 13:09
Спрос азербайджанских банков на валюту существенно растет Финансы 12:56
В Нахчыванской АР в 2020 г. произведено 424,4 млн. кВт/ч электроэнергии Энергетика 12:52
В Баситчайском заповеднике оценивается экоситуация для проведения восстановительных работ Общество 12:45
Завершается подготовка к открытию торгового дома Туркменистана в Казани Бизнес 12:37
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями Общество 12:33
AccessBank представляет новую дебетовую карту myCard Business Экономика 12:27
ВВП Азербайджана сократился с начала года Финансы 12:26
В России за сутки выявили 9 270 заразившихся коронавирусом Россия 12:24
SOCAR MARINE заняла в Турции лидирующие позиции по международным продажам судового топлива Энергетика 12:19
Меняется структура Объединения молодежи партии "Ени Азербайджан" Политика 12:18
В Азербайджане доходы от эксплуатации низкоорбитального спутника превысили $59 млн ИКТ 12:10
В Грузии готовятся к ужесточению наказания за киберпреступления Грузия 12:03
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Хачмазе организована выездная стоматологическая диагностика (ФОТО) Политика 12:02
В Азербайджане аннулирована лицензия еще одной страховой компании Финансы 12:02
В финансовой системе Азербайджана стартует внедрение обменных стандартов Финансы 12:00
В Азербайджане от коронавируса вакцинированы более 436 тыс. человек Общество 11:53
Az-Granata впервые экспортировала продукцию в Германию Бизнес 11:48
Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана Общество 11:44
В Азербайджане в преддверии праздника Новруз может быть объявлено о помиловании Политика 11:43
В Ходжавенде обнаружены боеприпасы, брошенные армянской армией при бегстве (ФОТО) Происшествия 11:30
В Эстонии вступили в силу жесткие карантинные ограничения Европа 11:27
В Азербайджане выросло кредитование финсектора Финансы 11:24
В партии "Ени Азербайджан" упразднен Женский совет и создается новая структура Политика 11:17
Азербайджан сократил экспорт фундука Бизнес 11:13
Туркменистан и ЮАР заинтересованы в активизации сотрудничества Бизнес 11:10
Авиакомпании призвали ЕС использовать экологически чистое топливо на всех рейсах Европа 10:58
Туркменистан и АБР обсудили развитие сотрудничества в сферах авиации и туризма Финансы 10:53
Власти Австралии начали антимонопольное расследование в отношении Google Другие страны 10:52
В Азербайджане подорожали сигареты Общество 10:44
В Азербайджане импорт электромобилей освободят от налогов Экономика 10:44
В Азербайджане пенсию по возрасту получают свыше 710 тыс. человек Общество 10:40
Цена на азербайджанскую нефть превышает $67 за баррель Финансы 10:35
Промпроизводство в Азербайджане сократилось с начала года Бизнес 10:25
Азербайджанский фильм поборется за "Нику" Культура 10:25
В Азербайджане подготовлен новый проект в связи с удостоверениями личности Общество 10:10
В Казахстане резко сократились активы Нацфонда Казахстан 10:07
Драгметаллы в Азербайджане подорожали Финансы 10:07
Собранные заявки на покупку ГЦБ Казахстана превысили объявленный объем предложения Казахстан 10:02
Министерство в Узбекистане объявило тендер на поставку оборудования Тендеры 09:58
В Казахстане наблюдается рост объемов привлеченных инвестиций - министерство Казахстан 09:54
Google может ввести налог для создателей роликов на YouTube, просматриваемых в США США 09:52
Михаил Гусман об истории правления королевы Елизаветы II в передаче на радио "Эхо Москвы" (ВИДЕО) Европа 09:51
Евро и рубль дорожают к манату Финансы 09:47
Консорциум TAP заключил контракт на базовое исследование Энергетика 09:34
Нефть дорожает после выхода статистики минэнерго США Энергетика 09:23
EXPRO завершила работу в рамках проекта «Шах Дениз-2» Энергетика 09:17
Газ в Европе за первую декаду марта подорожал на 10% Энергетика 08:51
Мирный договор между Сеулом и Пхеньяном зависит от денуклеаризации КНДР - Блинкен Другие страны 08:35
До конца года в столице Грузии полностью заменят парк микроавтобусов Транспорт 08:17
Хорватские компании "зеленой энергетики" могут внести вклад в развитие освобожденных территорий Азербайджана Политика 08:15
Товарооборот между Ираном и странами ЕС за 2020 год упал на 13,35% Экономика 08:14
За сутки в Казахстане выявлены 752 заболевших коронавирусом Казахстан 08:11
Генсек ООН осудил насилие военных в отношении протестующих в Мьянме В мире 07:49
Все новости