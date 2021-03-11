В Азербайджане будет организована продажа художественных произведений

БАКУ /Trend Life/ - При организации Азербайджанской государственной картинной галереи состоится онлайн-выставка продажа произведений азербайджанских художников, сообщает Trend Life.

На выставку свои работы могут представить художники старше 18 лет. Принимаются произведения в различных видах изобразительного искусства - графика, живопись, а также декоративно-прикладное искусство и скульптура, которые должны отражать национальные обычаи и традиции праздника Новруз.

Желающие принять участие в проекте должны отправить качественный фотоснимок своих произведений на адрес электронной почты [email protected], также необходимо указать имя, фамилию автора, название, размеры, технику исполнения и цену произведения.

Работы принимаются до 17 марта.

(Автор: Джани Бабаева)