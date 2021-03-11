Смеется роза: девушка выходит в сад… "Царь поэтов" Саиб Тебризи

БАКУ /Trend Life/ - Средневековый азербайджанский поэт Саиб Тебризи занимает видное место в истории национальной литературы. 10 марта исполнилось 420 лет со дня его рождения.

Саиб Тебризи (полное имя Мирза Мухаммед Али Саиб Тебризи) родился в 1601 году в Сефевидском государстве в семье тебризского купца Мирзы Абдаль-Рахима. Его дядя, Шамсаддин Тебризи, был известным придворным летописцем, за свои блестящие каллиграфические способности прозванный "Ширин Гялям" ("Сладкое перо").

В период правления шаха Аббаса I, когда столица была перенесена в Исфахан, переселился со своими родителями. Совершив путешествие по арабским странам и Малой Азии, он вернулся в Исфахан, но, не ужившись с придворными поэтами, впал в немилость и был вынужден эмигрировать в Индию, где прожил шесть лет. В Индии он бывал на поэтических меджлисах, участвовал в философских дебатах, познакомился со многими представителями индийского стиля, литераторами и поэтами. По возвращении на родину поэт, получивший уже большую известность, много ездит по разным городам, подолгу останавливаясь в родном Тебризе. После восшествия на престол шаха Аббаса II Саиб был приглашен ко двору и удостоен почетного титула "Царя поэтов". При дворе он создавал поэмы о военных походах шаха, дидактические стихи и оды. К числу первых относится его известная поэма "Кандагар-наме", посвященная Кандагарскому походу шаха Аббаса II. После смерти шаха Саиб удаляется из двора и занимается только творчеством.

Писал на азербайджанском и фарси. Большое творческое наследие поэта включает семь диванов, масневи - общим количеством до ста двадцати тысяч двустиший. Особое место в творчестве занимают газели в которых выдающийся мастер большим вдохновением воспевает любовь, продолжая в этом жанре традиции азербайджанского классика Физули.

Блеск молнии, свет солнца – озаренье жизни.

А время пузырька – одно мгновенье жизни.

Смеется роза: девушка выходит в сад.

И конь лихой предаст, и упоенье жизни.

У долголетья нет иных плодов, чем стыд.

Не надо множить строк в стихотворенье жизни.

За каждым вздохом смерть, и голос чувств – обман;

Лик солнца бледен в жёлтом испаренье жизни.

Все ж не стыдится тот, кто дожил до седин.

Вон мост, из-под него бежит теченье жизни.

Слей вместе пепел, ветер, влагу и огонь –

Всё надо испытать нам в продолженье жизни.

Так мало жил Саиб, а всё равно устал.

Один бессмертный Хизр хранит влеченье к жизни.

Призыв к справедливости, гуманности - характерная черта поэзии Саиба. Важное место в творчестве поэта занимают вопросы морали. В стихах Саиба много афоризмов: "Без борьбы не достигнешь цели: чтобы высечь огонь из камня, нужно железо"; "Если плодами своими не услаждаешь уста людей, постарайся хотя бы быть тенистым, как ива...".

На свете от добрых деяний следов не осталось.

В осеннем саду никаких уж цветов не осталось.

В ком ясная мысль - словно молния, мир озарили

И тотчас исчезли. Уж светлых умов не осталось.

Я, словно Якуб, что вестей ожидал из Египта.

Но нету вестей - утешения слов не осталось.

Запела бы птица, но песня горька на чужбине,

Разбито у птицы гнездо, а птенцов не осталось.

Из черного глаза пера слезы черные льются:

Мне в жизни ничто, кроме тяжких оков, не осталось.

Был розами алыми райский цветник мой украшен,

Но ветер подул, и у роз лепестков не осталось.

Саиб, пусть утонет перо твое в море чернильном, -

Нужна ль твоя песня, когда знатоков не осталось?

Лирика большого мастера классической поэзии глубоко метафорична, красочна. Наибольшее влияние на его творчество оказала лирика Хафиза и Физули. Поэзия Саиба воздействовала на литературы народов Ближнего Востока, в Турции его произведения использовались даже в качестве учебных пособий. Собиранием стихов Саиба Табризи и исследованием его творчества занимались многие видные азербайджанские, иранские, индийские, турецкие, русские и западноевропейские востоковеды. Скончался в Исфахане в 1677 году.

(Автор: Вугар Иманов)