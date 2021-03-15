Представлен официальный видеоклип азербайджанской участницы "Евровидения-2021" (ФОТО/ВИДЕО)

Культура 15 марта 2021 13:33 (UTC+04:00)
Представлен официальный видеоклип азербайджанской участницы "Евровидения-2021" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Представительница Азербайджана на "Евровидении-2021" Самира Эфенди (сценический псевдоним Efendi) выступит на конкурсе с песней "Mata Hari", сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Представлен официальный видеоклип на эту композицию, которая написана и спродюсирована голландским трио - Эми ван дер Уэлом, Луком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном.

Напомним, что ранее национальный вещатель конкурса песни "Евровидение" - Общественное телевидение Азербайджана (İTV) - сообщил, что песня для "Евровидения-2021" выбиралась из 229 композиций отечественных и зарубежных авторов.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Самира Эфенди на конкурсе должна была выступать с песней Cleopatra. Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями.

Порядок выступлений в полуфиналах международного песенного конкурса "Евровидение-2021" останется прежним, каким и должен был быть на конкурсе в 2020 году. Так, представительница Азербайджана выступит во второй части первого полуфинала.

(Автор: Джани Бабаева)

Представлен официальный видеоклип азербайджанской участницы "Евровидения-2021" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Представлен официальный видеоклип азербайджанской участницы "Евровидения-2021" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Представлен официальный видеоклип азербайджанской участницы "Евровидения-2021" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Представлен официальный видеоклип азербайджанской участницы "Евровидения-2021" (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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