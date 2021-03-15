Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО)

Культура 15 марта 2021 15:47 (UTC+04:00)
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонд Азербайджана благодаря кропотливому труду сотрудников фонда поступили уникальные артефакты из частных архивов, связанные с историей азербайджанского кинематографа, сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

Среди уникальных артефактов, поступивших за последние два месяца, следует отметить диплом и приз Всесоюзного фестиваля, которыми был награжден фильм "На дальних берегах" (1958 год) режиссера Тофига Тагизаде. Председателем жюри этого фестиваля, который состоялся в 1959 году в Киеве, был выдающийся режиссер с мировым именем Григорий Козинцев. Награда сегодня хранится в музее Госфильмофонда.

В числе других уникальных артефактов – диплом, врученный за фильм "Исмет" в 1935 году режиссеру Микаилу Микаилову в Москве руководителем Главного управления кинофотопромышленности Борисом Шумяцким.

Также среди редких материалов - ордена и медали лауреата Государственной премии Азербайджана, кинооператора Владимира Конягина.

Помимо этого, среди артефактов, поступивших за последнее время в Госфильмофонд, нужно отметить фотографию с дарственной надписью народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Николая Крючкова, датированную 1936 годом, которую он подарил народному артисту Азербайджана Мухтару Дадашеву. На этом фото запечатлен кадр из первого азербайджанского звукового фильма "У самого синего моря", в котором Николай Крючков исполнил одну из главных ролей.

Также в ряду материалов, поступивших в Госфильмофонд – фотоаппарат режиссера Микаила Микаилова, диплом за киноленту "Сила притяжения" режиссера Гасана Сеидбейли, который был вручен на Всесоюзном фестивале, а также дипломы Союза кинематографистов СССР документальному фильму "Королева озер" режиссера Мирзы Мустафаева и киноленте "Жизнь хорошая штука, брат" режиссера Рамиза Аскерова (прим. - трагически погибшего во время работы над фильмом "Красавицей я не была").

В Госфильмофонде подчеркивают, что все эти уникальные артефакты еще раз свидетельствуют о том, что азербайджанское кино всегда было передовым и получало на всесоюзных фестивалях высокие награды.

Эти уникальные документы и материалы хранятся и оберегаются усилиями сотрудников Госфильмофонда.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Image
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Image
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Image
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Image
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Image
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Image
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Image
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представлены уникальные артефакты, связанные с историей азербайджанского кинематографа (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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