Звезда сериалов и актриса театра Земфира Абдулсамедова отмечает юбилей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская актриса театра и кино, актриса Государственного театра юного зрителя Земфира Абдулсамедова отмечает 60-летний юбилей, сообщает Trend Life.

Земфира Абдулсамедова родилась 15 марта 1961 года в Баку. Выпускница факультета "Актер театра и кино" Азербайджанского государственного института искусств. На протяжении творческой жизни она воплотила множество ярких и интересных образов в произведениях азербайджанских и мировых классиков. С 1982 года вошла в труппу Шекинского государственного драматического театра. Первой ролью стал образ Джульетты в спектакле "Ромео и Джульетта", поставленном известным режиссером Гусейнагой Атакишиевым. Спектакль с успехом демонстрировался на шекспировских фестивалях в Москве и Казани. С 1985 года актриса вошла состав коллектива Государственного музыкального театра, где выступала с такими корифеями национального искусства, как Насиба Зейналова и Гаджибаба Багиров. С 1989 по 2006 годы также выступала на сцене Молодежного театра в спектаклях, поставленных Гусейнагой Атакишиевым. С 2015 года – актриса ТЮЗа.

С 2001 года Земфира Абдулсамедова снялась в около тридцати фильмах и сериалах, среди которых "Yuxu", "3 bacı", "Ağabəyovlar", "Xoca", "Pərvanələrin rəqsi", "Sirr", "Həyat varsa...", "Qisas", "Qardaşlar", "Pərdə", "Xənnas", "Ögey ana" и т.д. Особенно полюбилась зрителям своими харизматичными образами в сериалах. Преподаёт режиссуру и актерское мастерство в Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

От имени АМИ Trend поздравляем Земфиру Абдулсамедову с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов)