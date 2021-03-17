Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 17 марта 2021 16:40 (UTC+04:00)
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/- В рамках проекта Trend Life "Зарубежные актеры в азербайджанских фильмах" представляем читателям материал о народном артисте Грузии Гиули Чохонелидзе (10 апреля 1929 – 24 декабря 2008), сыгравшим в четырех наших картинах.

- Гиули Чохонелидзе, благодаря огромному таланту и харизме притягательной внешности, был одним из самых известных грузинских актеров. Любителям советского кинематографа известны многие фильмы с участием Гиули Чохонелидзе в драматических, исторических или же мелодраматических фильмах, среди которых "Фатима", "Война и мир", "Земля наших отцов", "Султан Бейбарс", "Багратион", "Ночь над Чили", "Спираль" и другие. В некоторых из них был главным режиссёром, снимал фильмы, блистал на сцене Тбилисского академического театра имени К. Марджанишвили. Выдающемуся артисту были подвластные любые роли, он мог вжиться в различные и несовместимые между собой образы: батрак, отец, князь, инженер, майор и другие, также воплотив ряд ярких ролей в азербайджанских картинах.

В 1960 году Гиули Чохонелидзе сыграл главную роль - Байрама в фильме Агарзы Гулиева "Утро" (Səhər). Фильм рассказывает о том, что рабочий Байрам, занимающийся добыванием нефти на нефтяных месторождениях в Баку превратился в революционера под влиянием большевиков. Также в фильме описаны события о трудностях рабочих в царскую эпоху. В фильме были затронуты многие темы, начиная от любви и заканчивая историческими событиями.

Через год, в 1961 году, снялся сразу в двух азербайджанских картинах. В фильме Алисаттара Атакишиева "Наша улица" (Bizim kuçə) сыграл одну из главных ролей - мастера спорта по боксу, Фуада из Карабаха. Это психологическая драма о девушке Саре, которая пропала без вести во время Великой Отечественной войне - она отдыхала в Украине, когда ее оккупировали фашисты, была отправлена на работу в Италию, и, пройдя множество испытаний, вернулась домой в Баку. Фуад вместе с друзьями помогают найти Сару.

В короткометражном фильме Зейнаб Кязымовой "Жизнь учит" (Həyat Öyrədir ) вновь сыграл главную роль, Исмаила. Картина повествует о том, как неверный шаг молодого человека, работающего шофером в деревне, служит ему поучительным уроком.

Пожалуй, одну из самых ярких ролей Гиули Чохонелидзе сыграл в 1988 году в фильме Джамиля Гулиева "Очень скучная история" (Cansıxıcı əhvalat). Это была главная роль старика, которую он потрясающе сыграл, причем, без единого слова! По сюжету, трое сыновей уехали в город и за повседневными делами совсем забыли о своих стареющих родителях, оставшихся в одиночестве и живущих на берегу моря. Лишь известие о болезни отца заставляет их собраться в родном доме и почувствовать, насколько они близки и дороги друг другу…

Воспоминаниями с Trend Life поделился первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев. Съемки фильма проходили по заказу Гостелерадио СССР на киностудии "Азербайджанфильм" и начались в 1987 году. Картина была экранизацией рассказа драматурга Эльданиза Гулиева.

"В тот период было очень сложно найти пожилых азербайджанских актеров. К большому сожалению, многие мастера ушли в мир иной, а те, кто прошел кинопробы, не соответствовал замыслу образа. Поэтому пришлось поехать в Тбилиси, посетить различные театры и студию "Грузияфильм", где познакомился с Гиули Чохонелидзе. Как режиссер он уже снимал свои картины, в частности, это был "Багратион", где сам же сыграл главную роль. Он готовился к своей очередной картине. Это был очень харизматичный, пластичный и многопрофильный актер, и хотя был в возрасте, но очень энергичный. По приглашению он приехал на кинопробы в Баку и был утвержден на главную роль. Его супругу сыграла актриса Аварского драматического театра им. Г. Цадасы, народная артистка России Патимат Хизроева. Очень удачным получился их дуэт, а Гиули Чохонелидзе был просто потрясающим! Я получил огромное удовольствие от работы с такими актерами, среди которых были также наши мастера Гамлет Ханизаде, Рафиг Алиев и другие. У Гиули Чохонелидзе была особая внутренняя культура и потрясающая актерская пластика, богатый духовный мир. Он мог одним взглядом передать всю суть действия для чего другим актерам необходимо несколько минут словесной игры образа. Как это было в моем фильме, где главный герой не говорит ни словам – его жесты, глаза, харизма, мимика лица – все это отражает драматургию сюжетной линии, несет тяжелую ношу жизни на своих плечах. При этом, главный герой не немой – не лишен дара речи, он своим молчанием выражает внутренний протест бездуховности. Это была очень сложная роль, и не каждый мог с ней справиться. А Гиули был бесподобен!", - сказал Джамиль Гулиев.

Съемки фильма проходили в самобытном поселке Нардаран, пригороде Баку, который жил своей размеренной жизнью. Здесь находились старые Абшеронские дачи с инжирными деревьями и шелковицей, колодцами с прохладной водой, заборами из кроватных сеток, несравненно доброй аурой. Это был настоящий аромат Абшерона!

"Как известно, Гиули Чохонелидзе неоднократно приезжал в Азербайджан, очень любил и уважал наш народ, ценил нашу культуру и музыку, особенно восхищался мугамом. Его всегда здесь встречали с большой теплотой и вниманием, очень уважали на киностудии, где было много друзей по прежним работам. Кстати, у него были турецкие корни - фамилия происходил от слова "чох" (много), настоящее имя было Гюлли, а сестру звали Фатма Марджан, с которой приезжал на съемки. Когда снимался в моем фильме, жил в гостинице "Баку", а по утрам любил выходить на балкон и любоваться городом. Очень любил Баку и азербайджанцев! Во всех своих интервью очень тепло отзывался о нас и съемках в наших фильмах. К тому же, он был очень щедрый человек, всегда приезжал с подарками и сувенирами, угощал сулугуни, а с его большой бочкой вина мы отмечали начало съемок фильма "Очень скучная история". Вообщем, съемки начались очень даже не скучно (смеется). Его также отличали высокие человеческие качества. Когда 27 мая 2008 года скончался мой отец (ред. Эльшад Гулиев с 1983 по 1990 годы был руководителем Азербайджанского государственного комитета телевидения и радио, с 1992 года - председателем Государственной теле-радио компании Азербайджана, в 1993 по 1994 годы - генеральным секретарем первого азербайджанского независимого телеканала ВМТ) - он об этом узнал от известного деятеля телевидении и радио Нугзара Попхадазе – друга моего отца, сразу же позвонил и выразил соболезнование, ему было уже 79 лет. А сам, спустя семь месяцев, 27 декабря ушел из этого мира... Светлая память великому актеру и человеку!", - завершил Джамиль Гулиев.

Отметим, что это был один из первых азербайджанских фильмов, который был снят в авторском стиле, несколько раз показан по Центральному телевидению, впоследствии был представлен на ретроспективных показах международных кинофестивалей во Франции и Швейцарии.

(Автор: Вугар Иманов)

Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Выдающийся Гиули Чохонелидзе - боксер из Карабаха, или Потрясающая главная роль без слов (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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