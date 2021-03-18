В Марий Эл пройдут Дни Азербайджанской литературы и письменности

БАКУ /Trend Life/ - В Республике Марий Эл (Россия) одним из центральных мероприятий, посвященных празднику Новруз, станут Дни Азербайджанской литературы и письменности, сообщает Trend Life со ссылкой на www.marpravda.ru

Торжество, посвященное приходу весны, состоится в Марийском театре юного зрителя 27 марта. Дни Азербайджанской литературы и письменности в Марий Эл обещают быть яркими и невероятно теплыми.

В фойе театра жители республики могут полюбоваться на фотовыставку "Азербайджан – страна огней – Odlar Yurdu" и выставку азербайджанской литературы. Кроме того, гости смогут отведать национальные блюда во время дегустации. Организацией мероприятий занимается Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Марий Эл.