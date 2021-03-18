Парижский книжный салон 2021 года отменили из-за пандемии

Организаторы Парижского книжного салона объявили в четверг, что в связи с продолжающейся пандемией и эпидемической ситуацией его проведение в этом году отменяется. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении Национального профсоюза издателей (SNE), организующего эту международную встречу. В прошлом году проведение этого крупного форума издателей и литераторов также было отменено.

Книжный салон первоначально планировался на март этого года, но затем сроки были перенесены на май. Отмена салона произведена Национальным профсоюзом издателей совместно с партнерской компанией Reed Expositions France "в связи с неопределенной ситуацией ближайших месяцев". А также "учитывая действующие санитарные ограничительные меры, не позволяющие организовать общественное мероприятие таких масштабов в удовлетворительных условиях". Организаторы подчеркнули, что принимают такое решение "к своему величайшему сожалению".

Как сообщило агентство Франс Пресс, организаторы салона отказались и от идеи его проведения исключительно для профессионалов, либо в формате онлайн, как это уже делалось в отношении других салонов и выставок - в частности на Франкфуртской книжной ярмарке 2020 года. В то же время в заявлении подчеркивается, что организаторы "сочли невозможным перенести проведение салона на осень, так как и в отношении этого периода ситуация остается неопределенной". Всем зарегистрировавшимся участникам планировавшегося на этот год парижского салона "будут возвращены финансовые выплаты, сделанные в качестве задатка", указывается в заявлении.

В 2019 году Парижский книжный салон проводился в 39-й раз. Его стенды, размещенные в выставочном зале и парижских Версальских ворот, посетили тогда 160 тыс. человек. В нем участвовали 1200 экспонентов и более 3 тыс. литераторов.