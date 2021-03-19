В Италии выпустили первый полный перевод писем Федора Достоевского

Первый полный перевод на иностранный язык - итальянский - писем Федора Достоевского выполнен в Италии. Том, в подготовке которого участвовали три переводчицы-слависта, представили в ходе онлайн-конференции на платформе "Русского дома" в Риме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Полное собрание писем, многие из которых впервые переводятся на иностранный язык, занимает 1 400 страниц. Авторы Джулия Де Флорио, Аличе Фарина и Элена Фреда Пиредда рассказали, что работа заняла три года. "Первым чувством был страх", - поделилась Де Флорио. Как она рассказала, самым тяжелым было угадать правильную тональность писем. "Достоевский обладал невероятной иронией и писал по-разному в зависимости от адресата. Передать нужный тон при переводе, используя правильные слова, пожалуй, было самым сложным", - сказала переводчица. Специалисты отметили, что эпистолярное наследие Достоевского дополняет и обогащает образ писателя, помогая лучше понять его творчество.

Презентация книги состоялась в рамках обширной программы, приуроченной к 200-летнему юбилею со дня рождения Достоевского.