Азербайджанские ковры вызывают большой интерес в Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова стала первым гостем онлайн-встречи "Тандем-диван" - нового проекта Берлинского музея исламского искусства, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

На встрече присутствовали около 70 специалистов и музейных работников по восточным коврам со всего мира.

Директор Берлинского музея исламского искусства Стефан Вебер рассказал присутствующим о важном значении данной встречи.

Ширин Меликова проинформировала собравшихся о ковре "Шамаха" Ширванской группы XVII века, отметив ряд интересных фактов об истории этого уникального дворцового ковра и семантике его узоров.

Куратор по коврам Берлинского музея исламского искусства Анна Беселин подробно рассказала о ковре "Шамаха", хранящемся в музее в Германии, его реставрации и исследованиях. Она провела сравнительный анализ произведений искусства, хранящихся в собраниях обоих музеев.

Встреча "Берлин-Баку" продолжилась общением Ширин Меликовой с присутствующими, среди которых были итальянский эксперт по коврам и коллекционер Стефано Ионеску, известный эксперт по коврам Альберто Боралеви, специалист-реставратор по ткани, вышивке и одежде Государственного художественного собрания Дрездена (Германия) Кристина Мюллер-Радлофф и другие специалисты.

На встрече Ширин Меликова также ответила на многочисленные вопросы о азербайджанских коврах.

(Автор: Джани Бабаева)