Четыре «расстрельные» статьи! Эти полчаса растянулись для Алекбера Сейфи на 19 лет лагерей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения одного из основателей национального театрального искусства, актера, режиссёра, народного артиста Азербайджана Алекбера Сейфи, сообщает Trend Life.

Алекбер Сейфулла оглы Сейфи родился 19 марта 1901 года в Тифлисе (Тбилиси). Его отец – выходец из Тебриза – был искателем воды и рыл колодцы. Впервые Алекбер сыграл на сцене еще в 13 лет в роли сына кузнеца Бахрама в пьесе турецкого писателя Шамсаддина Сами «Кузнец Гаве», поставленной Гусейном Араблинским. В 16 лет он уже входил в профессиональную труппу İbrət, где играл в спектаклях азербайджанских авторов. С 1922 по 1929 год выступал на сцене Тбилисского азербайджанского театра, где воплотил ряд образов в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков. Был приглашен в Бакинский тюркский рабочий театр (ныне в этом здании размещается Кукольный театр), где работал актёром и режиссёром вместе со своей супругой Сураей Сейфи, одной из первых женских актрис национальной сцены. В частности, когда в 1923 году в Москве, в помещении нынешнего театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, впервые прозвучала бессмертная оперетта Узеира Гаджибейли «Аршин мал алан», в роли Гюльчохры выступила Сурая Сейфи. В семье было двое сыновей – Руфат и Тофиг.

В 1933 году был назначен директором Государственного драматического театра имени Джафара Джаббарлы в Гяндже. Однако началось время сталинских репрессий. В 1938 году, узнав о расстреле партийного и государственного деятеля, председателя исполкома Гянджи Гамида Султанова, сказал: «Я не верю, чтобы Гамид оказался предателем!». Это и предопределило его дальнейшую судьбу – один из актеров театра написал донос.

Обвинение в покушении на первого секретаря Компартии Азербайджана Мир Джафара Багирова

8 февраля 1938 года, во время просмотра спектакля «Очная ставка», к нему в театр зашли два сотрудника НКВД и попросили «отлучиться на полчаса по очень важному делу». Эти полчаса растянулись для Алекбера Сейфи на 19 лет. Ему устроили очную ставку с актером-доносчиком…

Из воспоминаний его сына Тофига Сейфи: «Узнав об аресте отца, мы с матерью сразу же отправились из Баку в Гянджу. Квартира наша была перерыта, письма, документы, фотографии, личные вещи отца работники НКВД изъяли. А когда мой старший брат Руфат спросил у них "Зачем вы забираете папины вещи?", ему грубо ответили "Потому что он враг! Понял?". Кто-то сообщил: вечером будут увозить арестованных "врагов народа" в Баку. Мы тотчас отправились к тюрьме. Арестованные уже сидели в кузове грузовика под охраной вооружённых сотрудников НКВД. Увидев папу, я стал плакать и кричать: "Отдайте моего папу!". Брат молча кусал губы, глядя на отца, который ладонями закрывал лицо. Потом мы побежали на вокзал. Всюду люди, слёзы, плач. Особенно много народу было на железнодорожных путях. Увидев нас в толпе, папа что-то сказал своему конвоиру и под его охраной двинулся к вокзальному туалету. Возвращаясь назад, папа крикнул маме по-грузински: "В постели". Что это значило, мама поняла, когда через несколько дней в переданном нам одеяле обнаружила кусок полотна, на котором было написано химическим карандашом: "Сурая-джан! Я ни в чём не виноват. Являюсь жертвой гнусной клеветы, обвиняют в контрреволюции. Беспокоюсь за тебя, джаников и отца. Крепко целую, ваш А. Сейфи". Записку мать показала только брату, взяв с него слово, чтобы о ней никому не проболтался».

Алекбер Сейфи был арестован и обвинён в контрреволюционной деятельности по четырём (!) «расстрельным» статьям. Якобы готовил покушение на первого секретаря Компартии Азербайджана Мир Джафара Багирова, подложив бомбу в подвале театра в период проведения в Гяндже городской партконференции с участием главы республики. Алекбер Сейфи провёл в Баиловской тюрьме четыре тяжких месяца, подвергаясь постоянному давлению и пыткам, но не подписал ни одного документа по предъявляемым ему эпизодам. И все же был приговорен приговорён к 10 годам лишения свободы и направлен в Абанский район Красноярского края. Причем, после истечения срока 10-летней каторги был определён там на «вечное поселение». Жил в деревне Свобода. Свобода в Сибири…Но даже там, в таких тяжелейших условиях, старался творить и не забывать о духовном.

Из воспоминаний Тофига Сейфи: «Отец был всегда большим оптимистом. Даже в те тяжёлые для него годы. Помню, мать по его просьбе послала ему в лагерь комедии "Аршин мал алан" и "Мешади Ибад" Узеира Гаджибейли. Как мы потом узнали, отец и в этих произведениях старался почерпнуть для себя и друзей своих, таких же, как и он, несправедливо осуждённых, силы, бодрость духа. Позднее отец рассказывал: начальник лагеря, давая "добро" на постановку "Аршин мал алана", "окрестил" постановку по-своему – "Аршин поломал". Спектакль, который отец поставил силами репрессированных актёров разных национальностей, так и пошёл под названием "Аршин поломал"».

После смерти Сталина и развенчания «культа личности», в результате ходатайств видных азербайджанских писателей, актёров, режиссёров Алекбер Сейфи был полностью реабилитирован в 1956 году коллегией Военного суда СССР, но домой сумел вернуться только в начале 1957 года.

Вторая жизнь и настоящая любовь

Вернувшись домой в 56-летнем возрасте, был восстановлен в должности директора театра, ставил спектакли и выступал на сцене. Когда его просили рассказать подробно о годах, проведённых в «застенках Берии», старался перевести разговор в другую плоскость. Потому что не любил вспоминать – ему было тяжело заново переживать минувшее. У него часто спрашивали, как это он сумел выжить в голодные, холодные и бесконечно долгие годы в лагерях Сибири?

«Выжил, потому что очень хотел увидеть своих детей, чтобы сказать из собственных уст: ни в чём я не виноват! Выжил потому, что верил в справедливость», – отвечал он.

В 1961 году по состоянию здоровья ушел на пенсию, но через год вновь вернулся в театр. До последних месяцев жизни был актёром, переводил пьесы, снимался в фильмах студии «Азербайджанфильм» – «Утро», «Именем закона», «Красавицей я не была», «Последняя ночь детства». Однако Сурайе ханум пришлось забыть об актерской сцене.

Из воспоминаний Тофига Сейфи: «После ареста отца мать, конечно же, не смогла вернуться на сцену, её отлучили от театра. Из квартиры нас выселили, прописав в хлеву, где до нас находились буйволы. Матери пришлось трудно. Чтобы как-то прокормить нас, бралась за любую работу. Но гордости, достоинства своего она никогда не теряла. Дома она часто пела, много рассказывала нам об отце, регулярно писала папе добрые письма, поддерживая его морально. В ответ от папы приходили тоже достаточно бодрые письма. И это вселяло надежду на скорую встречу. Отец очень любил семью. Уже после возвращения отца, когда мать, заболев, оказалась прикованной к постели, он сам, помнится, готовил ей пищу, ухаживал, как мог, за ней. Никогда не сетовал на трудности. После смерти матери он мне сказал: "Только сейчас я понял, как много Сурая сделала для меня, моих родителей, для детей. И как мало я сделал для неё…"».

Интересно, что Алекбер Сейфи был полиглотом – знал 14 языков, в совершенстве владел грузинским, русским, немецким, французским, английским, испанским, арабским, фарсидским языками, им переведено на азербайджанский язык свыше 50 пьес. С большой любовью относился к родному азербайджанскому языку, был активным пропагандистом национальной культуры и традиций.

Тофиг Сейфи: «Отец очень любил свой народ, но я никогда не слышал, чтобы он хоть единым словом недобро отзывался о других народах. Наоборот, подчёркивал в разговорах, что возвеличение своей нации и принижение другой – признак духовной бедности. При всей своей простоте и доступности, уважительном отношении к друзьям он был исключительно строг, требователен, где-то даже жесток к проходимцам, любителям лёгкой жизни и просто непорядочным людям. С такими он не "срабатывался". Был крайне щепетилен ко всякого рода подношениям: их, как правило, отправлял назад незамедлительно. Любил шутку, за словом в карман не лез, но шутил как-то по серьёзному: он был спокоен, а вокруг люди катались от смеха.

Однажды к отцу в автобусе в карман залез вор. Люди это заметили, но смолчали, как часто бывает. Папа же спокойно опустил свою руку в карман, нащупал там руку вора и, сжав её сильно, вежливо стал его расспрашивать о семье, здоровье, соседях. Вор же краснел, не знал, куда деваться, и, наконец, с криком: "Отстань от меня! Что тебе надо?!" выскочил из автобуса под громкий смех пассажиров… А отец вслед ему тихо проговорил: "Что это с ним? Вроде бы приятно беседовали…"».

Он пользовался большим уважением в городе, был искренним и добродушным человеком, его величие души не сломали годы лагерей. С ним любили советоваться, внимательно прислушивались к его речи, насыщенной поговорками, строками из стихов. Молодёжь тянулась к нему, а старики уважительно называли его «Мирза», что означает Учитель.

Алекбер Сейфи скончался 15 декабря 1977 года. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Гяндже. На доме, где он жил, установлена мемориальная доска, одна из улиц названа его именем.

При подготовке статьи использованы материалы из открытых источников в интернете

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)