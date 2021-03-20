В Азербайджане соткана реплика ковра "Гаджигаиб" XIX века (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку прошла церемония срезки ковра, сотканного на основе ковра Hacıqayıb ("Гаджигаиб") конца XIX века Губинской школы, сообщили Trend Life в музее. Отметим, что ковер "Гаджигаиб" представлен в экспозиции музея.

На мероприятии было отмечено, что прекрасный ковер "Гаджигаиб" XIX века в дар азербайджанскому музею преподнес итальянский коллекционер Мирко Каттаи в 2018 году. Реплика ковра соткана сотрудниками отдела традиционных технологий музея, и имеет такие же параметры, что и ковер XIX века - плотность, размер, материал (основа, уток, ворс-шерсть), выбор цвета.

Ковер «Гаджигаиб»

Название ковра «Гаджигаиб», одного из наиболее древних образцов Губа-Ширванского типа, восходит к названию одноименного села. Центральное поле ковра образуют элементы «килимгюлю», «кетебе» и «бурма», которые располагаются раппортами снизу вверх, как это в целом характерно для губинских ковров. В центральном поле также можно видеть заполняющие элементы, такие, как «дараг», «агач», «гуш», «улдуз».

Бордюр ковра, включающий большую и малую кайму, украшен ритмично расположенными элементами орнамента – «гоша гуш», «килимгюлю», «шамдан» и «аждаха». Особое своеобразие придает ковру кайма с элементами «шамдан» и «аждаха», расположенная только в верхней его части. Примечательны семантические оттенки каждого из этих элементов, согласно которым эти изображения служат оберегами. Цветовая гамма ковра гармонична и спокойна. На песочном фоне центрального поля и большой каймы располагаются элементы бордового, темно-синего, золотистого, синего и зеленого цветов, причем все эти оттенки достигнуты при помощи натуральных красителей.

(Автор: Джани Бабаева)