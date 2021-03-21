Рисунок скульптора Джованни Бернини продали с аукциона во Франции за рекордные €1,9 млн

Редкий рисунок, выполненный итальянским скульптором Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680), продан за €1,9 млн на аукционе во французском городе Компьень (севернее Парижа). Аукцион транслировался через интернет.

Рисунок выполнен сангиной. Она позволяет особо тонко создавать изображение человеческого лица и тела. Произведение Бернини - это так называемый академический рисунок, сделанный, в частности, с целью продемонстрировать мастерство владения классической техникой рисования. На рисунке изображен мужчина, сидящий в окружении деревьев.

Не исключается, что этот рисунок был создан Бернини в рамках его подготовки к монументальной работе над статуями Фонтана четырех рек, установленного на римской площади Навона.

Бернини считается видным архитектором и ведущим скульптором своего времени, одним из создателей стиля барокко в скульптуре. Выдающимся достижением Бернини является проект площади Святого Петра. Он также стал одним из основных четырех архитекторов собора Святого Петра, внутри которого находится целый ряд его работ.