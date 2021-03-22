Не сливаться с толпой – новая коллекция Руфата Исмаила, или Модные рекомендации о том, как быть яркой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил представил в социальной сети наряды из новой коллекции сезона осень-зима-2021 под названием "VARIETY" (Разнообразие), сообщает Trend Life.

Наряды из новой коллекции "VARIETY" словно говорят прекрасным дамам, что не стоит пасмурной осенью и холодной зимой сливаться с толпой, а лучше продемонстрировать свою индивидуальность. Цвет фуксии, синий, зеленый, желтый, оранжевый помогут прекрасным дамам быть яркими.

Отметим, что народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова стала первой звездной персоной, которая примерила наряд из новой коллекции дизайнера.

Напомним, что Руфат Исмаил в последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд AFFFAİR. Поклонницами модного творчества Руфата Исмаила являются такие мировые звезды, как Бейонсе, Дженнифер Лопес, Аврил Лавин, Ашанти, Мэг Доннелли, Жаклин Фернандес и другие. Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Франции, США, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

(Автор: Джани Бабаева)