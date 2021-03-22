Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО)

Культура 22 марта 2021 15:17 (UTC+04:00)
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Он был одним из первых азербайджанских актеров театра и кино, создавших за годы творческой деятельности множество ярких, харизматичных образов, которые были воплощены настолько реалистично, что всегда восхищали зрителей и критиков.

21 марта исполнилось 125 лет со дня рождения актера, режиссера, переводчика, лауреата Госпремии СССР, народного артиста Кязыма Джафар оглу Зия (наст. фам. Кязымзаде), о жизни и творчестве которого рассказывает сегодня читателям Trend Life.

Кязым Зия родился в 1896 году в селе Юхары Айлисли Ордубадского района в семье садовника. Семью будто бы преследовал злой рок – все сыновья, не дожив до совершеннолетия, умирали от болезней, выживали лишь девочки. Поэтому отец семейства проводил все время в молитвах Всевышнему, раздавал благотворительную милостыню, чтобы Кязым остался жив. Он хотел, чтобы сын стал религиозным деятелем, поэтому определил его на учебу в моллахану, а затем в медресе. Маленький мальчик поражал учителей своей феноменальной памятью, наизусть знал Коран и был одним из лучших учеников. Когда Кязыму было 6 лет, отца не стало, и мальчика взял на попечение его дядя - Гусейн. Он очень любил поэзию и брал ребенка с собой на поэтические вечера, где юный Кязым читал произведения Физули, Хафиза, Сади и других классиков. В 1911 году семья переезжает в Баку, где Кязым начинает обучаться в гимназии “İttihad”, где делался упор на иностранные языки – фарси, арабский, русский и французский. В литературном кружке гимназии он продолжает показывать свое мастерство чтеца. Однажды Кязым попал на благотворительный вечер, где впервые увидел игру актеров с участием Гусейна Араблинского, и сразу же влюбился в театральное искусство.

Впервые в роли актера Кязым Зия выступил 25 марта 1914 года в театрализованной постановке, которая была представлена учащимися гимназии по случаю праздника Новруз. Это был спектакль Гусейна Араблинского по произведению Мольера "Летающий доктор", где юноша сыграл одного из главных персонажей - Сганареля. Кстати, это произведение было переведено на азербайджанский язык самим Кязымом Зия. Ему тогда было всего 18 лет. С 1916 года, после окончания гимназии, он вошел в Мусульманскую актерскую труппу, а через год стал секретарем Союза бакинских актеров (Bakı Türk aktyorlarının ittifaqı), созданного актерами Аббасом Мирзой Шарифзаде, Мирзага Алиевым и Сидги Рухуллой.

В 1918 году при содействии писателя и просветителя Наримана Нариманова Кязым Зия вместе с труппой Гусейна Араблинского впервые едет в гастрольное турне в Астрахань. По возвращении приглашается в Театральную труппу братьев Гаджибековых. В 1922 году становится актером Национального драматического театра. В 1923-1924 годах принимает участие в формировании Нахчыванского государственного драматического театра, где как режиссёр ставит спектакли и выступает в качестве актера. С 1925 года входит в труппу Бакинского тюркского рабочего театра, который в 1933 году переезжает в Гянджу. В 1936-1938 годах работает в театрах Иревана и Тифлиса. С 1938 года вновь выступает на сцене Национального драматического театра – Азербайджанского государственного драматического театра имени Азизбекова. Это были очень тяжелые времена сталинских репрессий, и среди арестованных был и ряд известных деятелей культуры и искусства, в том числе Кязым Зия. После освобождения он начинает преподавательскую деятельность в Бакинском театральном техникуме (впоследствии - Азербайджанский театральный институт). Становится первым театральным деятелем, который систематизирует сценическую речь на азербайджанском языке. Ему принадлежит большая роль в переводе произведений мировых классиков на азербайджанский язык и их адаптации к театральной сцене, а также в развитии киноискусства. Кстати, желание отца Кязым Зия все-таки воплотил, хотя и своеобразно, сыграв моллу в фильмах "Легенда о Девичьей башне" (1924) и "Во имя Всевышнего" (1925), а также Шейха Али в "Сабухи" (1941). Он также снялся в фильмах известного режиссера Григория Александрова "Одна семья" (1943, дядя Ахмед), "Подводная лодка "Т-9" (1943, Сорокин), в которых играли такие мастера, как Любовь Орлова, Марзия Давудова, Олег Жаков, Хокума Гурбанова, Хосров Меликов, Исмаил Дагестанлы, Борис Чинкин и другие. Он был одним из редких деятелей культуры страны, который, минуя звание заслуженного, сразу был удостоен звания народного артиста. Это произошло в 1943 году, в самый разгар Великой Отечественной войны, когда Кязым Зия постоянно выступал перед бойцами со стихами и спектаклями. Особенно яркой была роль Мирзы Надира в историческом фильме Ефима Дзигана "Фатали-хан" (1947) и фильме Ниязи Бадалова "Физули" (1956).

Кязым Зия скончался 20 ноября 1956 года в Баку. Похоронен в Аллее почетного захоронения.

(Автор: Вугар Иманов)

Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Image
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Кязым Зия – он родился в "роковой семье", наизусть знал Коран, играл религиозных деятелей в кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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