Микаил Микаилов рассказал об участии в мировом проекте The Hektomeron с участием 100 режиссеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Режиссер Азербайджанского государственного театра YUĞ Микаил Микаилов рассказал Trend Life об участии в международном проекте The Hektomeron, организованном одним из крупнейших театров Румынии – Национальным театром "Марин Сореску" в Крайове.

The Hektomeron – вселенское послание надежды. Вдохновленные сборником новелл Джованни Боккаччо "Декамероном", написанным более 650 лет назад, в проекте представлены 100 рассказов из этой книги. Проект объединяет 100 режиссеров из 100 разных стран мира. Микаил Микаилов приглашенный режиссер из Азербайджана.

Начиная с 15 января 2021 года, в рамках проекта каждый день в прямом эфире на сайте www.hektomeron.com идут трансляции историй, представленных режиссерами. В произведении отражается сегодняшнее состояние мира – глобальная пандемия коронавируса, в котором изоляция, страх и смерть присутствуют так же, как и во времена Декамерона, написанного сразу после пандемии чумы, поразившей Флоренцию в 1348 году.

"Репетиции с актерами румынского театра начались 21 и завершатся 28 марта. Репетиции проходят онлайн на английском языке. Конечно, театр – это живое действие, когда для режиссера необходим непосредственный контакт с актерами, но в связи пандемией приходится работать онлайн. Хотелось бы подчеркнуть, что столь грандиозный проект реализуется впервые и является уникальным событием в истории мирового театрального искусства. Я ставлю второй рассказ из произведения. Финальная серия проекта The Hektomeron, собранная из всех работ 100 режиссеров, будет транслироваться 24 апреля. В этот день пройдет 25-часовой марафон, в рамках которого будут показаны все 100 серий в режиме живой онлайн-трансляции", - сказал Микаил Микаилов.

По словам режиссера, истории, воплощённые в действие, при помощи очень разных приёмов, техник и концепций, возможно, помогут увидеть более или менее целостную картину мира, в котором мы сейчас живём. Все эти мини-спектакли объединяет одна, очень важная тема – способность человека продолжать полноценно жить в казалось бы, не подходящее для этого время. Каждый эпизод - рассказ будет исполнен актёрами Национального театра Марина Сореску, на румынском языке и сопровождён субтитрами на английском.

"Декамерон" Боккаччо часто называют "Человеческой комедией", по аналогии с "Божественной комедией" Данте. События произведения происходят в XIV веке, во время эпидемии чумы 1348 года. Группа из трёх благородных юношей и семи дам, встретившаяся в церкви Санта Мария Новелла, уезжают из охваченной заразой Флоренции на загородную виллу в двух милях от города, чтобы спастись от болезни. За городом они проводят своё время, рассказывая друг другу различные занимательные истории. События длятся 10 дней, и в каждый день рассказано по 10 историй. Десять рассказчиков - brigata, описаны как реальные люди с вымышленными именами, выведенными из их характеров. Каждый день избирается "король" или "королева", которые устанавливают порядок дня и назначают тему для рассказов, которыми собеседники занимают друг друга. Таким образом, новеллы "Декамерона" рассказываются в обстановке своего рода "пира во время чумы". В центре внимания Боккаччо - проблема самосознания личности, в рассказах проявляется реальная жизнь с многообразием характеров и житейских обстоятельств.

На произведение "Декамерон" художниками было создано множество картин и миниатюр, сняты фильмы, написаны композиции.

(Автор: Вугар Иманов)