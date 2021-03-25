Николай Цискаридзе о творческом гении азербайджанского композитора Арифа Меликова

БАКУ /Trend Life/ - На исторической сцене Мариинского театра проходит серия показов балета выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР, академика Арифа Меликова "Легенда о любви", приуроченных к 60-летию мировой премьеры балета, сообщает Trend Life.

В 1958 году азербайджанский композитор Ариф Меликов приступил к работе над балетом, которая продолжалась два года. Премьера балета "Легенда о любви" состоялась 23 марта 1961 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) на сцене Театра оперы и балета (Мариинский театр). Создатель балета и хореограф - Юрий Григорович.

На своей странице в Instagram народный артист России, премьер балета Большого театра в 1992-2013 годах, артист балета и педагог Николай Цискаридзе отметил, что миссия "Легенды о любви" - показать силу любви, способную изменить человека.

"И мы - разные ее исполнители стремились привнести в эту историю личный свет, уникальность. Тем самым обрекая эту Легенду на бессмертие и вечную любовь зрителей…" - пишет Цискаридзе.

Он отметил, что сценическая жизнь постановки началась в Ленинградском театре оперы и балета под руководством Юрия Григоровича и дирижёра-постановщика Ниязи.

"Благодаря творческому гению композитора Арифа Меликова и основанный на традиционном восточном символизме и традиции, он [балет] стал, оправдывая свое название, по-настоящему легендарной историей жертвенности, боли, предательства, страсти, преданности, долга и отчаянного самопожертвования ради любви", - подчеркнул народный артист России.

Цискаридзе добавил, что эта история любима многими поклонниками балета на протяжении стольких десятков лет по причине того, что сюжет, не хуже романов Шекспира, включает в себя действительно глубокие трагедии, столкнуться с которыми пришлось ее героям.

"В любви не преуспел, я горе претерпел, нет тела у меня, есть лишь душа больная…" - эти строчки великого поэта Насими лучше других характеризуют один из самых ярких сценических образов – правительницы Мехменэ Бану, героини великого драматического балета "Легенды о любви", - написал он.

Напомним, что в основе сюжета - древняя восточная легенда. Две сестры - Мехменэ Бану и Ширин - страстно влюбляются в придворного художника Ферхада. Ширин сразу покоряет сердце прекрасного юноши, а взаимная любовь для Мехменэ Бану невозможна: когда-то она пожертвовала своей красотой ради спасения жизни сестры и превратилась в страшную старуху. Сбежавших из дворца влюбленных ждет тяжелое испытание…

(Автор: Джани Бабаева)