Основатель современной азербайджанской поп-музыки Вагиф Герайзаде отмечает юбилей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Основатель современной азербайджанской поп-музыки, первый музыкальный продюсер, преподаватель Государственного университета культуры и искусств (АГУКИ), доцент, доктор философских наук, заслуженный деятель искусств Вагиф Герайзаде отмечает 60-летний юбилей, сообщает Trend Life.

Вагиф Гейразаде родился 27 марта 1961 года в Баку. Первоначальное музыкальное образование получил по классу фортепиано в бакинской школе №4. Выпускник факультета режиссуры культурно-массовых мероприятий Азербайджанского государственного института искусств (ныне АГУКИ), где впоследствии преподавал историю и теорию культуры, возглавил кафедру эстрадной музыки.

Является автором около ста хитов инструментально-джазовых композиций и эстрадных песен, автор музыки к спектаклям "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун", "В хрустальном дворце", "После конца" и т.д. Его произведения в исполнении известных исполнителей является победителями ряда музыкальных конкурсов, таких как "Голос Азии" и "Славянский базар". Создатель популярных музыкальных коллективов "Aypara", "W-trio", "Şeron", "Şərq ulduzları", сыграл большую роль в становлении таких исполнителей, как народные артисты Азербайджана Зульфия Ханбабаева, Бриллиант Дадашева, Айгюн Кязымова, Ройя Айхан, заслуженная артистка Алмаз Алескерова, певцы Хайям Нисанов, Натаван Хабиби, Эльнара Халилова, Хураман Шушалы, Эльнур Мамедов, Арзу Гасанли и другие.

От имени АМИ Trend поздравляем Вагифа Герайзаде с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов)