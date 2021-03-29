Как в павильоне "Азербайджан" ВДНХ в Москве торжественно отметили праздник "Новруз" (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Павильоне №14 на ВДНХ ярко отметили праздник Новруз, сообщает Trend Life.

Посетители павильона "Азербайджан" стали зрителями красочных сценических представлений, концертной программы с участием российских и азербайджанских танцевальных коллективов, казачьего хора, гостям была представлена возможность посетить мастер-классы народных промыслов.

Участники праздника познакомились как с азербайджанскими национальными блюдами, танцами и другими культурными особенностями, так и с русским народным творчеством. Были представлены показательные выступления по азербайджанской национальной борьбе "Гюлеш", мастер-класс по национальным хороводным танцам от ансамбля Рены Ибрагимовой.

Отметим, что 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлен Международным днем Новруза.

(Автор: Джани Бабаева)