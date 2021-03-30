Названы имена первых победителей конкурса «Сокровищница тайн» в честь Года Низами Гянджеви

БАКУ /Trend Life/ - Названы победители за март месяц конкурса Sirlər xəzinəsi («Сокровищница тайн»), проводимого посредством мобильного приложения GəncApp, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Конкурс реализуется Министерством культуры и Фондом молодежи Азербайджана в честь Года Низами Гянджеви и 880-летия со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя.

Задачи онлайн-конкурса, который будет проходить ежемесячно в течение года, – эффективная организация досуга представителей молодежи, развитие их интеллектуальных способностей, глубокое изучение молодым поколением творческого наследия великого Низами Гянджеви. В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте 16-29 лет.

В мартовском конкурсе приняли участие более 500 человек. По итогам были определены три победителя, набравшие наибольшее число баллов, – это Фидан Гарашлы (29 балла), Самир Гасанзаде (14 балла) и Хабиба Джафарова (12 балла).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)