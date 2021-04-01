Теймур Кязымов занял I место на всероссийском конкурсе на приз Культурного центра Елены Образцовой

БАКУ /Trend Life/ - Учащийся Специальной музыкальной школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), участник проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Gənclərə dəstək ("Поддержка молодёжи"), лауреат международных конкурсов Теймур Кязымов занял первое место на III Открытом всероссийском конкурсе вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, сообщили Trend Life в филармонии.

Конкурс состоялся в рамках Международной школы вокального мастерства Елены Образцовой в двух форматах – очном и дистанционном. В нем приняли участие около 270 вокалистов в пяти возрастных группах от 7 до 22 лет и вокальные коллективы из разных уголков России и других стран мира.

Теймур Кязымов занял первое место в номинации "Вокальное искусство" (средняя возрастная группа/дистанционное участие).

В его подготовке к конкурсу приняли участие педагог по классу сольного пения школы-студии БМА Офелия Ахундова и концертмейстер БМА Диляра Керимова.

Отметим, что дипломантом конкурса стала представительница Азербайджана – молодая вокалистка Камилла Иманова (старшая возрастная группа).

Конкурс вокально-инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой учрежден в 2019 году и проводится при поддержке Комитета по культуре города Санкт-Петербурга. Главной его целью является выявление и поддержка детей, обладающих незаурядными способностями в области вокального и инструментального исполнительства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)