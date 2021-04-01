Снова в 80-е… динамичное путешествие с Севдой Алекперзаде (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, известная исполнительница Севда Алекперзаде представила на электронных музыкальных платформах новую композицию Sən yoluna («Иди своей дорогой…») и видеоклип на эту песню, сообщили Trend Life в пресс-службе артистки.

Автор слов – Орхан Зейналлы, композитор – Ислам Ширвани, режиссер видеоклипа – Фархад Али.

В новой музыкальной работе Севды Алекперзаде, как и в предыдущей – Hisslərim dumanda («Чувства в тумане»), присутствуют отсылки к музыке 80-х годов прошлого века. Динамичный ритм и необычная трактовка песни Sən yoluna не оставит слушателей равнодушными.

Отметим, что музыкальное произведение выпушено на музыкальном лейбле RÄNG, руководителями которого являются популярный певец, композитор, телеведущий Мурад Ариф и репер PRoMetenin.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)