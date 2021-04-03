В Баку рассказали об искусстве и мастерах в творчестве Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялась лекция доктора философии по филологии, доцента Тахмины Бадаловой на тему: "Искусство и мастера в творчестве Низами Гянджеви", сообщили Trend Life в музее.

В ходе лекции слушателям рассказали о рассуждениях гениального поэта о характерных особенностях разных сфер искусства – поэзии, живописи, архитектуры, музыки и других, его оценке людей, создающих это искусство. Были также приведены примеры из произведений выдающегося поэта.

​Тахмина Бадалова подарила библиотеке музея свою книгу "Nizami Gəncəvi və "Kəlilə və Dimnə" motivləri" ("Низами Гянджеви и мотивы "Калила и Димна").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)