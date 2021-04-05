Народный артист Азербайджана Огтай Раджабов отмечает юбилей: Создаваемое сердцем и пропускаемое через душу (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня известный азербайджанский композитор, народный артист, заслуженный учитель, кавалер ордена "Терегги", профессор Огтай Раджабов отмечает 80-летие, сообщает Trend Life.

Огтай Раджабов - автор более 500 композиций, трех ораторий, семи симфоний, одной кантаты, трех детских опер, двух музыкальных комедий, песен к около двадцати фильмам и т.д. Он является действительным членом Российской академии педагогических и социальных наук, о мастере написаны книги, выпущены издания. Выдающийся азербайджанский композитор Тофиг Гулиев назвал Огтая Раджабова "Кабалевским не только Азербайджана, но и всего Кавказа".

Композитор говорит, что за годы творческой деятельности старался сделать все, чтобы внести свой вклад в развитие азербайджанской культуры. Свои произведения он считает своими детьми, поэтому заботится об их дальнейшей судьбе. Среди хитов такие композиции как “Necə unudum səni”, “Daha nə istəyirsən?”, “Zəfəran”, “Anam Azərbaycan”, “Nəğmələr” и другие в таких мастеров как Мирза Бабаева, Ильхама Гудиева, Зейнаб Ханларова, Флоры Керимова и т.д.

"Меня часто спрашивают, какая из моих песен самая для меня любимая, а я отвечаю: "Если у тебя трое или четверо детей, как можно выделить одного из них и сказать, что ты его любишь больше других?! Это будет несправедливо". Музыка - это нечто духовное, создаваемое сердцем и пропускаемое через душу", - считает композитор.

Огтай Раджабов родился 5 апреля 1941 года в Баку. Окончив среднюю школу с отличием, он поступил в Педагогический институт на факультет физики. Однако любовь к музыке привела его в Азербайджанскую государственную консерваторию, где он учился на факультете композиторства в классе народного артиста, лауреата Государственной премии, профессора Джовдета Гаджиева. Композитор отмечает, что в его время не было ни компьютеров, ни мобильных телефонов, ни других современных развлечений, поэтому концерты, спектакли были для его поколения настоящим праздником и выходом в свет.

"Наш век захлестнули новые технологии, которые затягивают. Вот почему сейчас у людей вечная нехватка времени. Каждый старается угнаться за сумасшедшим ритмом жизни. Я не виню их, потому что время не может остановиться. Считаю, что детей нужно начинать водить на классические концерты уже в раннем возрасте, чтобы они полюбили эту музыку. Сейчас молодежь слушает в основном эстраду, потому что под эту музыку можно читать, писать или смотреть телевизор. Что невозможно под классическую музыку. Эта тенденция наблюдается во всем мире, и это меня, признаться, немного беспокоит", - сказал Огтай Раджабов.

Большое место в деятельности Октая Раджабова занимает педагогика. В 1971-1973 годах - преподаватель в музыкальной школе города Баку. В 1977-1992 годах научный сотрудник отдела эстетического воспитания Азербайджанского научно-исследовательского института педагогических наук Министерства просвещения Азербайджанской ССР. C 1992 по 2001 год преподавал в основанной им Гимназии Искусств. Является автором экспериментальных музыкальных программ. Под его непосредственным руководством издано около 20 наименований учебных пособий общим тиражом 1,5 миллиона экземпляров. По его инициативе с 1978 по 1992 годы по телевидению шла передача "Музыкальный клуб школьника".

"Я не знаю второй такой страны, музыкальная культура которой имела бы столь глубокие корни. Нам удалось сберечь ее в целости и сохранности, поэтому мы еще долго будем "питаться" ею. Горжусь нашей богатой культурой, которой не каждая страна может похвастаться. Мы, деятели культуры, должны делать все возможное, чтобы ее развитие никогда не останавливалось и стало еще более динамичным", - говорит Огтай Раджабов.

От имени редакции АМИ Trend поздравляем Огтая Раджабова с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов)