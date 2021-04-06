Все очень "вкусно" сделано – победитель "Евровидения" о песне Самиры Эфенди (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Песня "Mata Hari" Самиры Эфенди (сценический псевдоним Efendi) очень интересная, она сразу выделяется в первом полуфинале "Евровидения-2021". Думаю, композиция довольно сильная, там присутствуют восточные мотивы – все очень "вкусно" сделано. Об этом сказал Trend Life победитель Международного конкурса песни "Евровидение-2011" Эльдар Гасымов.

"Считаю, что 80 процентов успеха зависит от происходящего на сцене в те три минуты, которые Самира Эфенди подарит всей Европе. Опять же, до этих заветных трех минут ей нужно потратить все усилия на шикарное исполнение, шлифовку танцевального номера, быть в гармонии с теми, кто стоит с ней на сцене, а также и за кулисами, потому что проделывается огромная работа команды, представляющей артиста", - отметил Гасымов.

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Немаловажным моментом исполнитель считает и общение с представителями СМИ. По словам победителя "Евровидения-2021", участнику конкурса нужно быть приветливым, отвечать корректно, общаться со всеми журналистами, вне зависимости от того, какие вопросы они задают. А вопросы могут быть и каверзные, и добрые – нужно быть готовым ко всему.

"Самое главное в этом конкурсе - получить колоссальное удовольствие от своего выступления, от того, что стоишь на сцене "Евровидения", делишься своим творчеством с миллионами людей по всему миру. Надо думать не о баллах, а просто подарить зрителю самые крутые, самые позитивные эмоции, выступать, как в последний раз", - отметил артист.

Вспоминая свое участие в конкурсе в дуэте с певицей Нигяр Джамал (прим. – артисты выступили под псевдонимами Ell & Nikki), Эльдар Гасымов подчеркивает, что, конечно, присутствовал монтаж, ощущалась колоссальная ответственность за свою страну.

"Мы выступали в дуэте, и для меня это двойная ответственность, приходилось переживать не только за себя, но и за человека, который рядом. Благодарен всей нашей команде, которая смогла нас загрузить таким объемом работы, что мы забыли обо всем. Каждый наш день был занят огромным количеством уроков, встреч, интервью", - добавил он.

Эльдар Гасымов называет себя фанатом "Евровидения" и подчеркивает, что обязательно будет следить за ходом конкурса и в текущем году.

"Для меня и моей семьи – это особые дни, когда мы собираемся и смотрим полуфиналы, финал. Я уже в предвкушении "Евровидения-2021". Мне крайне интересно, что придумали в этом году, хочется увидеть это шоу, пережить эти эмоции", - сказал он.

Напомним, что представители Азербайджана Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал выиграли конкурс "Евровидение" в 2011 году с песней Running Scared. Дуэт получил 221 балл. Балладу Running Scared написала шведская авторская команда в составе Стефана Орна, Сандры Бьюрман и Яна Фаргухансона.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Отметим, что конкурс "Евровидение-2020", запланированный на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавируса. Самира Эфенди на конкурсе должна была выступать с песней "Cleopatra". Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они должны будут уже с новыми композициями. На "Евровидении-2021" Самира Эфенди выступит с песней "Mata Hari" во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)