Искусство Гянджи в виртуальном пространстве

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и Государственной картинной галереи девятого апреля будет организована виртуальная выставка работ художников из Гянджи, сообщили Trend Life в Государственной картинной галерее.

Цель выставки – укрепление связей художников с галереями и музеями, повышение в регионах творческой активности, обеспечение участия талантливых людей в художественных экспозициях.

Выставка будет организована на основе предложений, озвученных в ходе онлайн-встречи с художниками, проживающими и работающими в Гяндже, которая является частью проекта, запущенного с целью расширения сотрудничества с мастерами искусства из регионов.

На онлайн-выставке будут представлены художественные произведения, выполненные в различных жанрах.

Экспозиция будет представлена в социальных сетях Азербайджанской государственной картинной галереей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)