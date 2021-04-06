Богатая палитра Азербайджана представлена на Фестивале мусульманского искусства и культуры в Великобритании (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного фестиваля мусульманского искусства и культуры (MACFEST) представлены ​​древняя история, богатая культура и искусство Азербайджана, сообщила Trend Life ведущая и организатор мероприятия по презентации нашей страны, выпускница Манчестерского университета Лейла Гасымова. Ведущей и организатором мероприятия от Великобритании стала кавалер Ордена Британской империи (MBE), основатель и исполнительный директор MACFEST, писательница пакистанского происхождения Кайсра Шахраз.

На традиционном фестивале MACFEST в Манчестере представлена богатая палитра исламского искусства и мусульманской культуры. В его программе - музыкальные мероприятия, художественные выставки, юмористические программы, литературные чтения и дегустации блюд восточной кухни из разных стран мира. Мероприятия проходят в ведущих художественных галереях и музеях города, а также в университете Манчестера и городских библиотеках. В этом году в связи с пандемией фестиваль был организован в виртуальном формате.

"В работе этого знаменательного мероприятия приняли участие уважаемые и почетные гости из Азербайджана, Великобритании и США. Предотвращение исламофобии, объединение мусульманских и немусульманских сообществ, а также продвижение мира и веротерпимости были основными целями и темами фестиваля. Наши общие ценности объединяют нас, а различия помогают уважать друг друга" – под таким слоганом прошел фестиваль. Выражаем признательность Фонду поддержки азербайджанской диаспоры (FSAD), министерству культуры Азербайджана и организации Baku Creative Center за поддержку", - сказала Лейла Гасымова.

Выступившие особые гости мероприятия отметили дальнейшее развитие культурных связей между народами и странами, подчеркнув высокий уровень отношений между Великобританией и Азербайджаном, который несет миру ценности мультикультурализма и толерантности. В их числе - Акбар С. Ахмед - антрополог, поэт, драматург, исламовед, режиссер и профессор, признанный BBC "ведущим мировым авторитетом в области современного ислама", включенный в "Список 100 влиятельных мусульман", возглавляющий кафедру исламских исследований Ибн Халдуна и являющийся профессором исламских отношений в Американском университете в Вашингтоне; Джонатан Дэвидсон - поэт, писатель, литературный деятель, директор Бирмингемского литературного фестиваля, главный исполнительный директор в Вест-Мидлендсе; Саджад Карим - британский политик и бывший депутат Европарламента; доктор Патрик Уолш - историк и автор книг о Южном Кавказе; Майк Шафт - журналист, проработавший более 40 лет в ВВС; Реван Гасанов- исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма; Руфат Гасанов - режиссер, заведующий отделом кинематографии министерства культуры Азербайджана.

В рамках MACFEST художник и скульптор Фарид Мирзоев продемонстрировал религиозное разнообразие Азербайджана через современное искусство, а историк Керим Султанов представил гостям информацию об истории принятия населением Азербайджана ислама в средние века.

Кроме того, президент Ассоциации национальной кулинарии, профессор Таир Амирасланов рассказал о богатых традициях национальной кухни Азербайджана.

Эксперт Яшар Гулузаде представил ценную информацию о национальной гордости азербайджанцев - карабахских скакунах.

Также доктор философии по искусствоведению, дизайнер Гюльнара Халилова, продемонстрировала национальные орнаменты и особенности костюмов в рамках своих всемирно известных коллекций.

Глава отдела международных связей и инноваций Азербайджанского национального музея ковра Фарахназ Мусаева в своем выступлении осветила историю ковров «Гасымушаги», восходящих к XVII веку.

Организаторы MACFEST выражают особую благодарность за выступления и презентации в рамках фестиваля Хыдыру Кязимову, Бабе Аббасову, Джанель Наджафли, Аязу Керимову и другим, которые подключились к работе мероприятия из-за рубежа.

(Автор: Вугар Иманов)